Danas hladno i oblačno, uz slab sneg

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti hladno, umereno do potpuno oblačno, uz provejavanje slabog snega, uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu, uz manje povećanje visine sneznog pokrivača.

Vetar slab, a najniža temperatura biće od -9 do -3 stepena, najviša od -4 do 2 C.

U Beogradu se očekuje hladno, umereno do potpuno oblačno, uz mogućnost provejavanja slabog snega. Najniža temperatura od -7 do -4 C, najviša oko -2 C.

Prema prgonozi za narednih sedam dana, u Srbiji se do utorka očekuje hladno vreme. U jutarnjim satima mraz će biti slab i umeren, a početkom sledeće nedelje jak.

Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće ispod nule (ledeni dani). Do ponedeljka povremeno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u planinskim predelima snežni nanosi i povremena vejavica.

Više snega se očekuje tokom noći subota na nedelju i u nedelju, naročito na zapadu, jugozapadu i u centralnim predelima zemlje.

U ponedeljak će doći do slabljenja i prestanka snežnih padavina, a u utorak će biti suvo. Od srede stiže novo

naoblačenje sa padavinama, uz manji porast temperature.

