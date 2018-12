Danas hladno, sa mrazom i maglom

BEOGRAD – U Srbiji se tokom jutra očekuje hladno vreme, sa slabim i umerenim mrazem i maglom mestimično.

Tokom dana u većem delu zemlje biće umereno oblačno, suvo i malo toplije, na jugu Srbije i u Banatu sa dužim sunčanim periodima dok će u severnim i istočnim krajevima biti hladnije uz zadržavanje niske oblačnosti i magle.

U toku noći na severu, zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se slaba kiša koja će se ponegde lediti na tlu. Vetar slab i umeren, na jugu

Banata povremeno jak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura će biti od minus 7 do minus 3 stepena, najviša dnevna od minus 2 stepena u Bačkoj i Timočkoj Krajini, do plus 5 C na jugu Srbije.

U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim mrazem. Tokom dana umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura minus 4 C, najviša dnevna oko plus 1 C. Tokom noći u pojedinim delovima grada moguća je slaba kiša koja će se lediti na tlu.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u petak pre podne se očekuje oblačno, ponegde sa slabom kišom koja se još ujutru može lediti na tlu, na planinama susnežica i slab sneg.

Po podne će doći do smanjenja oblačnosti. Od subote do ponedeljka se očekuje toplije, uz otapanje snežnog pokrivača u nižim predelima, na jugu suvo, a u ostalim krajevima za vikend povremeno slaba kiša. U utorak će stići novo naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, koje će pre podne zahvatiti severne i

zapadne, a do kraja dana i ostale krajeve. U sredu na severu prestanak padavina, a u ostatku zemlje kiša će preći u sneg. U četvrtak se očekuje prestanak padavina.

(Tanjug)