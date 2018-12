Danas hladno, uz povećanje senžnog pokrivača

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u većini krajeva mestimično sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, a na jugu, jugoistoku i u Timockoj Krajini mestimično sa susnežicom i snegom uz lokalnu pojavu poledice.

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i južnom Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1 stepena, najviša dnevna od 0 do 4 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko minus 1 C, najviša dnevna oko 1 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do srede će biti oblačno i hladno mestimično sa snegom, na jugu i istoku u ponedeljak sa kišom i susnežicom uz lokalno stvaranje poledice. U jutarnjim satima slab mraz, a dnevna temperatura u većini mesta oko 0 stepeni. Zatim se do kraja perioda očekuje suvo vreme uz postepeni porast temperature.

(Tanjug)