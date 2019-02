Danas mestimično kiša, uz postepeno razvedravanje

BEOGRAD – Na severu Srbije danas će biti suvo, uz postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima zemlje biće oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Po podne i uveče doći će do postepenog prestanka padavina, osim na jugoistoku gde će se zadržati i tokom noći.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 4 C, najviša dnevna od 3 do 8 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno i uglavnom suvo, uz slab i umeren severozapadni vetar, sa jutarnjom temperaturom oko 3 C, a najvišom dnevnom oko 6 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti malo i umereno oblačno i suvo, u većini mesta sa periodima sunčanog vremena, samo je još u četvrtak na jugu i istoku Srbije, uz nešto više oblačnosti ponegde moguća slaba kiša, na planinama slab sneg. Dnevna temperatura će od subote biti u postepenom porastu.

U sredu 13. januara se očekuje naoblačenje, ponegde sa slabom kišom, uz manji pad temperature.

