Danas na severu i zapadu prestanak padavina

BEOGRAD – Na zapadu i severozapadu Srbije ujutro se očekuje prestanak padavina, dok će se u ostalim krajevima zadržati oblačno vreme sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

U Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije biće mešovitih padavina kiše i snega, ponegde uz poledicu. Po podne i uveče doći će do slabljenja i postepnog prestanka padavina, uz kratkotrajno razvedravanje sa severozapada.

Vetar slab i umeren, severozapadni, uveče u skretanju na

jugoistočni. Najniža temperatura od minus 3 do 1 C, a najviša od minus 1 do 3 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti pretežno oblačno. Ujutro će doći do slabljenja, a pre podne do prestanka snežnih padavina. Kasnije po podne i uveče očekuje se kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab i umeren. Temperatura od minus 2 do 0 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak i utorak biće oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, a u ponedeljak u Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije i sa mesovitim padavinama. Na severu Vojvodine očekuje se uglavnom suvo. Od srede do kraja sedmice bez padavina sa dnevnom temperaturom u manjem porastu.

(Tanjug)