Danas oblačno i hladnije, večeras sneg

BEOGRAD – U toku noći utorak na sredu i u sredu formiraće se snežni pokrivač na severozapadu visine

oko pet centimetara, u ostalom delu zemlje od 10 do 15 centimetara, a u planinskim predelima i na istoku i više, upozorio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kisom. Tokom dana u planinskim predelima kiša će preći u

susnežicu i sneg, a tokom noći ka sredi, uz dalji pad temperature i u nižim predelima.

Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno jak, severni. Jutarnja temperatura od 4 do 9 C, najviša dnevna od

6 do 12 C.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, severni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja, od 6 do 8 C.

Uveče i tokom noći, uz pad temperature, kiša će preći u susnežicu i sneg.

Izgledi vremena za Srbiju za narednih sedam dana – do 4. decembra:

U sredu hladno sa snegom, i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, uz formiranje snežnog pokrivaca.

U cetvrtak i petak vrlo hladno, uz slab i umeren jutarnji mraz i dnevnu temperaturom oko ili malo iznad nula stepeni i uglavnom suvo, samo je na jugu i jugoistoku moguce provejavanje slabog snega.

Vetar u skretanju na jugoistocni, u petak u pojačanju. Zatim do kraja perioda toplije, umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom.

(Tanjug)