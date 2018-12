Danas oblačno i suvo, do 11 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će danas u jutarnjim satima mestimično biti magle uz nisku oblačnost.

Naoblačenje koje će ujutru zahvatiti severne krajeve, sredinom dana proširiće se na ostale predele uslovljavajući kišu ponegde u Banatu i na istoku Srbije, uz istovremeno smanjenje oblačnosti sa severa.

Vetar slab zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni i pojačanju. Jutarnja temperatura od minus 4 do plus 4 stepena, najviša dnevna od 5 do 11 C.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i veći deo dana suvo, tokom noći moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 8 C.

