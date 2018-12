Danas oblačno i suvo, do 13 C

BEOGRAD – U Srbiji se danas očekuje umereno oblačno vreme, sa sunčanim intervalima i u većem delu zemlje suvo.

Samo ponegde će biti slabe kratkotrajne kiše, a na visokim planinama slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Najniža temperatura će biti od minus 1 do šest stepeni, a najviša od šest do 13 C.

U Beogradu će takođe biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša. Najniža temperatura oko pet, a najviša oko 10 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se za ponedeljak najavljuje jače naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom. Od utorka umereno do potpuno oblacno i hladnije sa slabim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod ili oko prosecnih vrednosti. U utorak i sredu još ponegde sa susnezyicom ili snegom, ali uz malu količinu padavina, a u četvrtak i petak suvo. Za dane vikenda novo naoblačenje s kišom i snegom.

(Tanjug)