Danas oblačno i suvo, do 8 C

BEOGRAD – U Srbiji će ujutro biti ponegde slabog mraza. Tokom dana u svim krajevima umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo.

Vetar će biti slab i umeren, na planinama istočne Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura od minus 4 do 3 C, najviša od 4 do 8 stepeni.

U Beorgadu se ujutro na širem području grada očekuje slab mraz. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo, vetar slab i umeren. Najniža temperatura oko 3 C, na širem području grada oko minus 1 C, najviša oko 6 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do srede biti umereno do potpuno oblačno. U nedelju krajem dana slaba kiša, na planinama slab sneg uglavnom u centralnim i južnim krajevima.

Tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak susnezica i kratkotrajan sneg mogući su ponegde i u nižim predelima. U utorak i sredu mestimično sa kišom koja će padati i u višim predelima, a u košavskom području uz kratkotrajno jačanje jugoistočnog vetra. Od četvrtka do kraja perioda suvo sa sunčanim periodima.

(Tanjug)