Danas oblačno, mestimično sa kišom, snegom i vetrom

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i na istoku sa snegom.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, ujutru i pre podne u košavskom području jak, a na planinama, jugu Banata i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, po podne u slabljenju.

Najniža tempratura od 0 do 6 stepeni, najviša od 3 do 8 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom. Vetar jugoistočni, pre podne umeren i jak, po podne u slabljenju. Najniža temperatura oko 3 C, najviša oko 5 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak ujutro i pre podne biće oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i na istoku sa snegom, zatim će doći do prestanka padavina.

U petak i subotu se očekuje suvo i malo toplije vreme, uz delimično razvedravanje.

Od nedelje stiže novo naoblačenje s kišom.

