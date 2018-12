Danas oblačno, suvo i malo toplije

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i suvo, u većini mesta malo toplije. Po kotlinama i duž rečnih tokova ujutro kratkotrajna magla.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 2, najviša dnevna od 4 do 9 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno suvo i malo toplije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna oko 7 C.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana – do 3. januara:

Umereno do potpuno oblacno, u petak i subotu suvo. U nedelju mestimicno kisa, u planinama sneg.

U prvoj polovini naredne sedmice pojava snega očekuje se ponegde i u nizim predelima. Temperatura u većini dana oko prosečnih vrednosti.

(Tanjug)