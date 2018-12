Danas pre podne sunčano, po podne naoblačenje sa padavinam

BEOGRAD – U Srbiji će ujutru i pre podne biti pretežno sunčano, ali će po podne na sever zemlje, a do kraja dana i uveče i u ostale krajeve, stići naoblačenje sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana u skretanju na zapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od minus 1 C do 3 stepena, a najviša dnevna od 7 C do 12 C.

U Beogradu će biti pretežno sunčano, od sredine dana uz postepeno povećanje oblačnosti, a kasno po podne i uveče povremeno sa kišom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana u skretanju na zapadni. Jutarnja temperatura oko 3 C, a najviša dnevna oko 12 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u ponedeljak na severu doći do prestanka padavina, uz delimicno razvedravanje, a u ostalim krajevima pretežno

oblačno, ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

U toku noći sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima. Zatim od utorka umereno do potpuno oblačno, malo hladnije, mestimično sa slabom susnežicom i snegom.

(Tanjug)