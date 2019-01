Danas pretežno oblačno, malo hladnije

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, malo hladnije, u nižim predelima mestimično sa slabim mešovitim padavinama (kišom i snegom), na planinama sa snegom.

Ujutro se u Banatu, na području Beograda i u istočnim krajevima

zemlje očekuje kiša koja će se lediti pri tlu.

Jutarnja temperatura od -4 do 1 C, najviša dnevna od 2 do 6 C. Krajem dana i u toku noći u većini mesta očekuje se prestanak padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno, malo hladnije, povremeno sa slabim mešovitim padavinama (kišom i snegom).

Ujutro u pojedinim delovima grada očekuje se kiša koja ce se lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, uglavnom zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko -1 C, najviša dnevna oko 3 C. Krajem dana i u toku

noći očekuje se prestanak padavina.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u sredu će iznad većeg dela bez padavina, samo još ponegde u Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije mestimično kiša i sneg. U četvrtak i petak ujutro slab mraz, tokom dana umereno oblačno i uglavnom suvo. Za vikend se očekuje osetno toplije uz jačanje južnog i jugoistočnog vetra i mestimično sa kišom, pa će se nastaviti topljenje snežnog pokrivača. Početkom naredne nedelje temperatura će biti u postepenom padu, a u košavskom području vetar u slabljenju.

(Tanjug)