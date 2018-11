BEOGRAD – U Srbiji će danas ujutru po kotlinama, rečnim dolinama i visoravnima biti magle, uglavnom na zapadu i jugu Srbije, a u toku dana biće pretezno sunčano.

Najniža temperatura od -1 do 8 C, a najviša od 15 do 20 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti sunčano. Najniža temperatura oko 7 C, najviša oko 18 C.

(Tanjug)