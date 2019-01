Danas promenljivo oblačno, do 5 C

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, pre podne u većini mesta s dužim sunčanim periodima, samo u brdsko-planinskim predelima mestimično sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od -7 do -1 stepena, a najviša od 0 do pet stepeni.

U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uveče i tokom noći jače naoblačenje s kratkotrajnim

snegom. Vetar umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -6 C do -2 C, a najviša oko tri stepena.

(Tanjug)