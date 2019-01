Danas ujutru ledena kiša, zatim do subote sneg

BEOGRAD – RHMZ izdao je upozorenje da se danas ujutru na jugoistoku, istoku i u Banatu ponegde ocekuje kisa koja će se lediti na tlu, kao i da će novih snežnih padavina biti od danas do subote pre podne.

U četvrtak se u vecini mesta ocekuje novih 10 centimetara snega, u petak posle podne i u noci ka suboti dodatnih 10 do 20 cm, a lokalno i vise, tako da ce ukupna visina sneznog pokrivaca u subotu u vecini mesta biti od 20 do 40 cm, a u brdsko-planinskim predelima preko 50 cm, samo na severu Vojvodine od pet do 10 cm.

U Srbiji će danas biti oblačno sa snegom, samo ujutru i pre podne na jugoistoku, istoku i u Banatu i sa kisom koja ce se rano

ujutru ponegde lediti pri tlu.

Ocekuje se povecanje visine sneznog pokrivaca u vecini mesta za oko 10cm, osim na jugozapadu i u Backoj gde se ocekuje manje. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura biće od -2 do 2 stepena, a najvisa dnevna od 0 do 4 stepena.

U Beogradu će biti oblacno sa snegom, samo rano ujutru ponegde i sa kisom uz mogucnost pojave poledice. Jutarnja temperatura oko 0, a najvisa dnevna oko 1 stepen.

Prema izgledima vremena, do 31. januara, u petak i subotu oblacno sa snegom. Vise padavina se ocekuje u petak uvece i tokom noci ka suboti uz dalje povecanje visine sneznog pokrivaca. U subotu posle podne postepeni prestanak padavina. U nedelju ujutru mraz, tokom dana suvo i malo toplije. U ponedeljak oblacno sa kisom, u planinskim predelima sa snegom. Zatim od utorka oblacno i hladnije sa snegom.

(Tanjug)