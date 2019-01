Danas vetrovito sa kišom i toplije, do 10 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će danas

u većem delu zemlje biti vetrovito uz postepeno naoblačenje mestimično s kišom, uglavnom u Vojvodini i na jugu i jugozapadu Srbije.

Na visokim planinama padaće sneg, a u Timockoj Krajini hladno uz mogućnost ledene kise, saopštio je RHMZ.

Duvaće umeren i jak juzni i jugoistocni vetar, na planinama i u kosavskom podrucju povremeno i olujni koji će krajem dana biti u slabljenju.

U nizim predelima doći će do intenzivnog topljenja sneznog pokrivaca.

Jutarnja temperatura biće od – 5 na istoku i jugoistoku, do 5 stepeni na jugu Banata. Najvisa temperatura od 2, do koliko će biti u Timockoj Krajini, do 10 stepeni.

U Beogradu će biti vetrovito uz postepeno povećanje oblačnosti i mogućnost kratkotrajne kise, a tokom noci u visim

delovima grada i kratkotrajn sneg.

Duvaće jak, povremeno olujni, jugoistočni vetar što će uz relativno visoku temperaturu usloviti intenzivno topljenje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura biće 3, najvisa

dnevna 8 stepeni.

Prema izgledima vremena do 4. februara, u utorak, uz pad temperature, kiša će ponovo preći u sneg ponegde i u nižim predelima, ali će padavine biti sporadične i slabijeg intenziteta. U Timočkoj Krajini ujutru mogućnost ledene kiše. U sredu u većem delu umereno oblačno i bez padavina, samo još ponegde u Timockoj Krajini i na jugoistoku Srbije kisa i

sneg.

U drugoj polovini sedmice temperatura u postepenom porastu uz čestu pojavu padavina. Za vikend pojacanje južnog i jugoistocnog vetra s kišom.

(Tanjug)