Daut Haradinaj: To što Đurić kaže nije bitno

PRIŠTINA – Reagujući na izjavu direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića da odluka kosovske skupštine o transformaciji KBS u vojsku može da ima nezamislive posledice, poslanik vladajuće Alijanse za budućnost Kosova (ABK) Daut Haradinaj kazao je da to što Đurić govori „nije velika stvar“.

“ I u vreme rata nismo pitali puno. Kosovo je država, priznalo nas je 115 zemalja, i kada su to činile nisu rekle da su to i to uslovi da bi nas priznali“, rekao je Haradinaj, prenosi Klan Kosova.

„Mi smo stvorili odbrambeni mehanizam koji garantuje suverenitet i

teritorijalni integritet, tako da to šta on govori nije ništa bitno“, tvrdi Haradinaj.

Prema njegovim rečima, tim ponašanjem i takvim rečnikom, Marko Đurić plaši srpske građane na Kosovu.

On je ocenio i da bi bilo bolje kada bi Đurić apelovao na srpske građane da budu deo ovog mehanizma, kao što su delovi mehanizama poput policije, obaveštajnih i civilnih službi.

Poslanik ABK je govorio i o tome da li će buduća vojska Kosova moći da se kreće i da bude operativna i na severnom delu Kosova.

„Imamo dobru saradnju s NATO-om, Kforom. Imamo je u Peći, Prizrenu, Gnjilanu, Đakovici, i imaćemo i u Mitrovici. Mi nemamo nijedan uslov“, izjavio je Haradinaj.

„Ako govorimo o odbrambenom mehanizmu, to ne podrazumeva da će intervenisati ili da će sprovoditi operacije. Mi ćemo biti spremni da odbranimo po svaku cenu sever Kosova, ako bude ugrožen, ali građani na severu Kosova treba da se osećaju sigurnim zbog stvaranja ovog mehanizma i treba da budu deo istog“, rekao je Haradina, prenosi Klan Kosova.

Haradinaj tvrdi da to neće biti vojska koja će biti ofanzivna ili koja će napadati. On je rekao da će buduća vojska Kosova štititi sve građane na isti način, bez ikakve razlike.

„Mi ispunjavamo poslednji korak i kao država moramo ozbiljno da radimo da od sledeće godine budemo na putu evroatlantskih integracija u NATO, ne samo u EU“, rekao je zakljčio Daut Haradinaj.

(Tanjug)