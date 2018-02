Deda očekuje ratifikaciju sporazuma Kosova s Crnom Gorom o granici

Jedan od najznačajnijih poznavalaca kosovskih prilika, uticajni poslanik Alternative Iljir Deda je izjavio da je optimista da će se u Skupštini Kosova ratifikovati sporazum o demarkaciji granice s Crnom Gorom.

Deda je sinoć izjavio za KTV da ga je zamenik premijera Fatmir Ljimaj obavestio o inicijativi da se postigne sporazum s Crnom Gorom i da, ukoliko budu utvrđene greške u sporazumu, može da se ponovo pregovara o demarkaciji.

„Na zahtev zamenika premijera Fatmira Ljimaja smo se danas službeno sreli. Informisao me je o svojoj inicijativi za razgovore sa Crnom Gorom, i ja sam za to da mu se da prostor za to. Rekao mi je da je Crna Gora spremna da pomogne Kosovu da usvoji demarkaciju. Ako sve bude išlo kako sam informisan, verujem da će svi u Skupštini glasati za sporazum o demarkaciji“, kazao je Deda.

On je naglasio da demarkacija nikako ne sme da se obori u Skupštini.

„Ideja je da se usvoji uz garancije. Mnogo je mogućnosti da dve vlade daju garancije, da se obavežu, opredele ili bilo što drugo, samo da demarkacija ide dalje“, kazao je Deda.

On je istkao da, ukoliko Kosovo želi da tokom ove godine dobije liberalizaciju viza za EU, demarkacija treba da bude ratifikovana tokom februara, u suprotnom liberalizacije neće biti ni iduće, 2019. godine.

Govoreći o razgovorima o normalizaciji odnosa sa Srbijom, Deda je rekao da za to treba obezbediti konsenzus svih političkih subjekata.

„Da bismo bili ozbiljni, i da Kosovo dobije sedište u UN, i okončaju se problemi sa Srbijom, potrebno je da imamo konsenzus. Konsenzus je da se utvrdi strategija, jedna pregovaračka ekipa, da se utvrdi koja su najvažnija pitanja, koja su druga pitanja“, rekao je on.

Deda je uz to kazao i da, „kada dođe do hapšenja od strane Specijalnog suda, treba da budemo dostojanstveni i moralno superiorni u razgovorima sa Srbijom. Mi imamo moralnu superiornost kada se zahteva otvaranje masovnih grobnica, kada zahtevamo povratak penzija građana Kosova“.

Deda je medjutim rekao da nije siguran da su lideri kosovskih političkih stranaka odustali od pokušaja ukidanja Specijalnog suda.

(Beta)