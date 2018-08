Dejan Vuk Stanković: Poziv na hapšenje Vučića je skandal

BEOGRAD – Poziv dela opozicije oficirima vojske i policije da uhapse predsednika Aleksandra Vučića je politički i medijski skandal, promovisanje zle krvi u političkom životu, ali i dovođenje u pitanje ustavnog poretka, smatra analitičar Dejan Vuk Stanković.

Reč je, kaže, o gestu koji je uperen protiv normalnosti u političkom životu Srbije i koji u kontekstu postojećih pregovora šteti poziciji Srbije i ide u korist albanske strane.

„To je jedan akt verbalnog nasilja koji dovodi u pitanje ne samo kredibiltet onoga ko je autor takve jedne rečenice, nego dovodi u pitanje kredibilitet pojma opozicije“, rekao je Dejan Vuk Stanković na Televiziji Pink.

Kaže da je obrazloženje za tako nešto navodni stav predsednika Vučića kako treba priznati nezavisnost Kosova što, ističe, nigde u političkom smislu ne postoji, nego postoji jedno razmišljanje o tome kako treba urediti odnose Srba i Albanaca.

To razmišljanje je, navodi, daleko i od zvaničnog stava jer nije potvrđeno u radu državnih institucija, a daleko je i od toga da je to predsednikov do kraja zaokružen predlog.

„Na osnovu jednog razmišljanja koje je Vučić poslao javnosti formulisala se jedna ideja o tome kako treba pozvati vojsku na maltene pobunu protiv državnih organa, u ovom slučaju protiv demokratski izabranog predsednika, što nas uvodi u jednu ravan neregularnog političkog života, stvara jednu endemsku institucionalnu krizu i potkopava ionako krhke temelje demokratskog poretka u zemlji“, smatra Dejan Vuk Stanković.

Navodi da je taj poziv na neki način i pokušaj da opozicija skrene pažnju na sebe.

„Opozicija, barem ta koja se predstavlja kao alternativa Vučiću, okupljena u Savezu za Srbiju, koju čine Vuk Jeremić, Đilas i Boško Obradović, koji je autor ovog sramnog poziva na hapšenje predsednika Srbije, ta opozicija je manje-više politički marginalna, odlaže svoje formiranje, beže čak i od izbora u nekim lokalnim sredinama i sada je potrebno da prosto zainteresuju građane tako nekim političkim radikalizmom“, smatra Vuk Stanković.

Za predsednika Istvest bridža Jovana Kovačića takav poziv dela opozicije je neozbiljan, pokušaj prikupljanja jeftinih političkih poena, „mućenje vode“ i politički trik koji ne čini ništa dobro Srbiji.

„Ovo nije vreme za avanture. Ovo je vreme bez mnogo prostora za manevrisanje s ozbirom na to gde smo sa pregovorima sa Prištinom. Ovakve stvari, bojim se, govore o jednom našem mentalitetu koji nama jedino škodi i nikom drugom i koji ide na ruku onima koji ne vole Srbiju i ne žele joj dobro“, rekao je Kovačić.

Smatra da u trenutnoj situaciji treba da upotrebimo sve mudre glave u smirenoj i razumnoj situaciji.

„Tako rade pametni, tako su radili uvek naši preci“, kaže Kovačić i dodaje da se nalazimo u situaciji da se konačno reši ozbiljan problem i da za to situacija nikada nije bila bolja.

Vreme je, navodi, da se jednaput već reši „teška rak rana“, jer kosovski problem nije stvorila sadašnja niti prethodna vlast, već postoji skoro ceo jedna vek.

„Ta noga je gangrenozna i došlo je vreme da se seče. Sad je pitanje – ne dam svoju nogu, a da izgubim glavu, ili da sačuvam glavu, a danas su proteze jako dobre. Istorija se ne završava sutra. Istorija ima načina da ispravi nepravde. Potrebne su nam mudre, pametne glave, državnici, ne političari i politikanti“, rekao je Kovačić.

(Tanjug)