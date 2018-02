Demokratska stranka obeležila 28 godina postojanja

Demokratska stranka (DS) obeležila je danas u Beogradu 28 godina od osnivanja 3. februara 1990. godine, kada je formirana kao jedna od prvih stranaka levog centra, po uvodjenju višepartijskog sistema u Srbiji.

Okupljenima su se obratili prvi predsednik DS-a Dragoljub Mićunović i aktuelni predsednik DS-a Dragan Šutanovac, a prisustvovali su i članovi stranke, javne ličnosti i prijatelji stranke.

Aktuelni predsednik DS-a rekao je da se demokrate razliku od onih koji trenutno „na nakaradan način“ vode Srbiju, Beograd i opštine širom Srbije.

„Pre 28 godina okupili su se ljudi koji su imali puno vere i san da Srbija bude moderna, razvijena i evropska zemlja. I tih 28 godina za nama, taj san sve vreme sanjamo i na njemu radimo“ rekao je on.

Šutanovac je ocenio da pet godina u Srbiji vladaju ljudi koji promovišu potpuno antievropske i negativne vrednosti – kuč, šund, bahatost, kriminal, ali da je najopasnija stvar koja je u Srbiji zavladala je strah.

On je dodao je da veruje da ako DS bude radila, na način na koji se radilo, u narednim vremenima će moći, kako je naveo, da oslobodi Beograd.

„Pitaju me od čega ga oslobadjamo. Oslobadjamo ga od kriminala, korupcijem, nekulture, šunda, kuča, ali moramo pre svega da ga oslobodimo od straha, i to je glavna misija koju moramo da uradimo“, rekao je on.

Predsednik DS-a je naveo da u Beogradu nema dovoljno zadovoljnih koji će podržati ovu vlast, ali ima mnogo uplašenih koji će za njih glasati.

Prvi predsednik DS-a Dragoljub Mićunović rekao je da je ta stranka „matica demokratije“ i dodao da se u Srbiji ne može govoriti o demokratiji a da se ne pominje DS.

„Hoćemo DS, malo drukčiju, ali DS koja će biti matica, barjaktar, temelj ljudskih prava u ovoj zemlji“, rekao je on i dodao da je ta stranka ostala „nukleus“ svih demokratskih promena u Srbiji.

Mićunović je na svečanosti pustio u rad novi sajt DS-a.

DS je osnovana na inicijativu grupe od 13 intelektualaca koji su, sledeći procese promena u istočnoj Evropi, 11. decembra 1989. godine saopštili nameru da osnuju stranku i kada su pozvali gradjane da pristupe prvoj opozicionoj stranci u Srbiji.

Stranku su osnovali Kosta Čavoški, Milovan Danojlić, Zoran Djindjić, Gojko Djogo, Vladimir Gligorov, Slobodan Inić, Marko Janković, Vojislav Koštunica, Dragoljub Mićunović, Borislav Pekić, Miodrag Perišić, Radoslav Stojanović i Dušan Vukajlović.

DS je formirana 3. februara 1990. godine u Beogradu na osnivačkoj skupštini na kojoj se predstavila kao nastavljač Demokratske stranke Ljubomira Davidovića, koja je osnovana 1919. godine.

Prvi predsednik DS-a Dragoljub Mićunović 29. januara 1994. godine na skupštini stranke podneo je ostavku, a na njegovo mesto izabran je tadašnji predsednik Izvršnog odbora Zoran Djindjić.

Djindjić je bio dugogodišnji lider DS-a i prvi demokratski premijer Srbije. Ubijen je ispred Vlade u Beogradu, 12. marta 2003. godine.

Posle Djindjićevog ubistva predsednici stranke bili su Zoran Živković, Boris Tadić, Dragan Djilas, Bojan Pajtić i aktuelni predsednik Dragan Šutanovac.

