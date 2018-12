Desnica u Evropi kreira političku internacionalu

BEOGRAD – Nekoliko meseci pre održavanja izbora za evropski parlament savezništvo evropske desnice sve više jaća, dok su socijaldemokratske stranke i sindikati i dalje razjedinjeni na nacionalnom nivou, jedna je od ključnih ocena sa današnjekonferencie „Call to Europe in the Western Balkans“ održanoj u Beogradu

Učesnici današnje konferenciji primećuju da je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker jedan od poslednjih Evropljana koji ima direktan kontakt sa takozvanim očevima evopske ideje koju su imali jasnu sliku o značaju jake Evropske unije.

Bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić rekla je da danas mladi u regionu i Evropi nisu svesni značaja Evropske unije, niti pokazaju interes za tokove u samoj Evropi.

„Bivši savetnik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Benon stvara političku internacionalu desnice na evropskom kontinentu, dok se mi i dalje podsmevamo malim strankama ekstremne desnice“, ističe Pusić.

Ocenjeno je i da će desnica uzeti veliki broj mesta u sledećem sazivu Evropskog parlamenta, a da, kako kaže Pusić. nije pronađen adekvatan način da se mladima objasni zašto su naredni izbori za Evropski parlament važni i opasni..

Za Boška Jakšića, koji je citirao francuskog predsednika Emanuela Makrona da je EU u građanskom ratu, reč o ratu između liberalizma i protivnika liberalizma u Evropi.

„Svedoci smo diskreditovanju temeljnih vrednosti EU i to jasno vidimo na primeru Poljske i Mađarske“, kaže Jakšić, koji ocenjuje da je rast populističke politike u Evropi i dalje visok i zasnovan na temeljima finansijske krize iz 2008. godine i migrantske krize.

„Autoritarizam i populizam koji je sve vidljiviji u EU je prihvatljiv za lidere u država na Zapadnom Balkanu“, kaže on.

Kada je reč o integracijiZapadnog Balkana u EU ,ocenjeno je da će nakon izbora za Evropski parlament Brisel uspostaviti novu politiku ka Zapadnom Balkanu koja će biti pre svega zasnovana na kritikama.

Natan Albahari iz ISAC fonda u Srbiji smatra da će države u regionu morati da ispune sve kriterijume, pored onih političkih kao što su dijalog između Beograda i Prištine ili makedonsko-grčkog spora.

Vesna Pusić smatra da prilagođavanje spoljne politike zemalja Zapadnog Balkana sa spoljnom politikom EU treba da bude jedan od poslednjih zadataka na evropskom putu, dok su vladavina prava i reforme institucija prioriteti jer, kako kaže, „to je ono što zapravo direktno utiče na građane“.

Milorad Pupovac smatra da su i EU i Zapadni Balkan deo iste vremenske matrice istorijskog revizionizma i zaključuje da je problem u tome što više nije reč o populizmu na tlu Evrope, već u pojavi određenih oblika nacionalnizma, fašizma pa čak i nacizma.

Sa druge strane, profesor Dragoljub Mičunović ima optimističnija predviđanja i ukazuje da će demokratske vrednosti preživeti ovaj istorijski trenutak.

On smatra da je demokratski deficit problem društva koja nisu imala dovoljno vremena da izgrade demokratske institucije.

Profesorka na Pravnom fakultetu u Tirani Eralda Cani smatra da su stabilne institucije ključ u za stabilnu demokratiju i vođenju kontinuirane politike, ali da je na Zapadnom Balkanu i dalje aktuelna politika koja pre svega brani privatne interese umesto javnih.

(Tanjug)