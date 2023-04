Digitalna ekspedicija u Priboju: Građani se upoznali sa osnovama digitalne bezbednosti i pismenosti

Karavan „Digitalna ekspedicija“ posetio je danas Priboj, gde su građani imali prilike da se upoznaju sa ključnim digitalnim veštinama 21. veka, elektronskim uslugama, osnovama digitalne bezbednosti i pismenosti, kao i ostalim aspektima i pogodnostima koje nudi digitalni prostor i omogućavaju nove tehnologije.

Kako se navodi u saopštenju organizatora, u Regionalnom inovacionom startap centru u tom gradu, o digitalnim veštinama imale su prilike da čuju sve generacije građana.

Oni navode da je Vlada Srbije, inicijator „Digitalne ekspedicije“, prepoznala značaj digitalizacije za razvoj zemlje, privrede i društva i ulaže značajna sredstva u izgradnju digitalne infrastrukture i digitalne pismenosti, kao i da je paralelno sa tim procesom neophodno da građani steknu osnovne digitalne veštine i da imaju jednak pristup digitalnim uslugama.

Državni sekretar u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija Milan Dobrijević kazao je da su znali da deca umeju da koriste internet i društvene mreže, ali da je pitanje bilo da li greše u tome, da li ostavljaju neke lične podatke ili komuniciraju sa nekim sa kim ne bi trebalo.

„Iz tog razloga, osnovali smo Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, prvi i za sada jedini institucionalni mehanizam u regionu koji se bavi prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnog okruženju. Sa jasnom vizijom da stignemo do svakog građanina ove zemlje, do svakog deteta i roditelja, ono što danas vidimo u Priboju jeste kruna jednog velikog programa“, rekao je Dobrijević.

Državni sekretar Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Lav Pajkić ocenio je da je u prethodnih sedam godina Vlada Srbija uradila mnogo na reformi državne uprave i njenoj digitalizaciji.

„Posebno je važno, kada govorimo o digitalizaciji i informatičkoj pismenosti, da se u okviru Digitalne ekspedicije sprovode obuke za ključne digitalne veštine i to za sve građane – od najmlađih do najstarijih sugrađana i penzionera“, kazao je on.

V.d. pomoćnika direktora Kancelarije za IT i eUpravu Biljana Marić navela je da su u Priboju dobili priliku da edukuju veliki broj građana o osnovnim funkcionalnostima eUprave i korišćenja interneta za osnovne potrebe.

„Vlada Srbije i sama Kancelarija želi da svi imaju jednak pristup digitalnim uslugama i znanje kako da ih koriste, a Digitalna ekspedicija i to što posećujemo različite delove Srbije nam omogućava da nas svi zainteresovani građani lično posete i kroz razgovor sa našim kolegama dobiju osnovne informacije i obuke o svemu onom što internet nudi“, rekla je Marić.

Posebna pažnja tokom „Digitalne Ekspedicije 2023“, kako se navodi u saopštenju, usmerena je na najstarije sugrađane za koje je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kreirao posebne obuke za sticanje digitalnih veština, koje su prilagođene njihovim potrebama, zbog čega je u Udruženju penzionera u Priboju formiran Digitalni kutak kome je UNDP donirao dva računara, štampač i skener.

Prema njihovim rečima, učenici osnovnih i srednjih škola predstavljaju najrizičniju grupu u digitalnom svetu, budući da provode većinu svog vremena na društvenim mrežama i popularnim onlajn platformama.

„Upravo zbog toga, Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, evropska organizacija Propulsion i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti tokom digitalnog karavana drže seriju radionica koje se bave sigurnim korišćenjem interneta, kritičkim razmišljanjem i medijskom i digitalnom pismenošću, kako bi ova grupa bila što bolje informisana i zaštićena“, dodaje se u saopštenju.

Kancelarija Poverenika tokom karavana prezentuje i brošuru namenjenu deci „Podaci o ličnosti su naše blago, kako ih možemo zaštiti?“, nastalu u okviru programa Nova pismenost.

Karavan „Digitalna ekspedicija“ se sprovodi uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarije za IT i eUpravu i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i evropskom organizacijom Propulsion.

(Beta)

