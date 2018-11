Dimitrijević: Kosovo u Interpolu – politički presedan

BEOGRAD – Eventualnim ulaskom tzv. Kosova u Interpol napravio bi se jedan politički presedan i pravno nasilje, izjavio je šef srpskog Interpola Milan Dimitrijević.

„Postoji mnogo argumenata koje smo jasno definisali, o kojima je kompletno rukovodstvo Interpola godinama upoznavano i predstavljani su argumenti Republike Srbije koji su nedvosmisleni i neoborivi“, rekao je Dimitrijević gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS.

Dimitrijević je podsetio da nijedna članica Interpola nije bez članstva u Ujedinjenim nacijama ili kao posmatrač.

„Ovo bi bio presedan. Zbog toga je Interpol kao organizacija u svom statutu, koji je donet jos 1956. godine u Beču, definisala Stavom 4. na koji način i pod kojim okolnostima je moguće postati članica“, rekao je Dimitrijević.

Posledice po Srbiju bi bile kršenje rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244, bila bi prekršena pravila Interpola, a otvorilo bi se i polje pravne nesigurnosti, kaže Dimitrijević.

„Apsolutno postoji bojazan da bi se neki Srbi našli na poternicama, a tu je i mogućnost zloupotreba baza podataka. Srbija radi sve da do učlanjenja Kosova u Interpol ne dođe iako su politički pritisci veliki a i odluka o stavljanju te tačke na dnevni red skupštine Interpola nije doneta konsenzusom“, objasnio je šef srpskog Interpola.

On je odbacio tvrdnje onih koji se zalažu za ulazak Kosova u Interpol da bi se time poboljšala borba protiv organizovanog kriminala i terorizma, rekavši da se saradnja lokalne policije sa Interpolom odvijala i do sada, i to preko Unmika.

„Reč je o zameni teza. Saradnja Interpola i Unmika traje od 2002. godine i pokrivaju celokupno područje i ne postoji ni jedan argument da tom saradnjom nije pokriveno sve“, istakao je Dimitrijević.

Kada je reč o broju srpskih državljana za kojima Interpol traga, šef srpskog Interpola kaže da je to promenljiva kategorija.

Taj broj se menja ali realna cifra je između 1.000 i 1.200 potraga za našim državljanima. Najduže se traga za licima koja su se bavila organizovanim kriminalom i to još početkom 2000-tih godina“, rekao je Dimitrijević.

Kada je reč o rezultatima koje Srbija postiže na polju borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala naša zemlja se već godinama unazad nalazi u prvih 10 zemalja najpoželjnijih za saradnju, rekao je Dimitrijević.

(Tanjug)