Dimkić: Takse „malo dete“ u odnosu na statut Trepče

BEOGRAD – Usvajanje statuta rudarskog kombinata „Trepče“ predstavlja dalji korak u nizu pravnog nasilja koje sprovodi Priština, izjavio je danas generalni direktor „Trepče sever“ Jovan Dimkić i istakao da su u odnosu na to takse „malo dete“, jer ovo može da ima daleko više negativne posledice od taksi.

Kosovska skupština izglasala je noćas statut „Trepče“ kojim se predviđa registracija nove kompanije u skladu sa zakonom donetim 2016. godine koji, kako je Dimkić istakao na TV Pink, od početka ima krajnje negativan predznak da se radi o politčkom aktu koji je usmeren pre svega u političko-pravnom smislu na otimanje državne imovine Srbije.

„S profesionalnog aspekta ovaj zakon je krajnje neodrživ, o čemu smo govorili sve ovo vreme. Kao što je i zakon donet, na isti način je donet i statut i slobodno mogu da kažem da se radi o jednonaconalnim dokumentima“, rekao je Dimkić.

Istakao je da usvajanje statuta predstavlja dalji korak u nizu pravnog nasilja koji Priština sprovodi.

„Kreirano je na jednonacionalnoj osnovi, usvojeno na jednonacinalnoj osnovi, a predviđeno je da se primenjuje za makar dve nacionalne zajednice na KiM. U pitanju je jedno potpuno ignorisanje, ne zanemarivanje, nego potpuno ignorisanje naših interesa vezanih za ovaj najznačajniji i najveći privredni objekat na KiM“, istakao je Dimkić.

Kako je ocenio, takse su malo dete u odnosu na akte koji su sada usvojeni i koji, dodao je, mogu da imaju daleko više negativne posledice nego što imaju same takse.

„Kada je reč o taksama, na početku smo mislili da ćemo biti u opasnosti zbog hrane, nedostatka lekova… ali se pokazalo da uz pomoć države mi to lako prevazilazimo. Proizvodne kompanije kao što je ‘Trepča’ imale su u početku niz teškoća, međutim, mi smo se prilagodili svemu tome i mogu da kažem da bile takse hiljadu, sto ili deset odsto, za nas je praktično svejedno. Mi imamo povećanje troškova u fianansijskom smislu, ali takse, što se same ‘Trepče’ tiče, nisu više ni izbliza takav problem kao što je ovaj koji nastaje usvajanjem ovog statua i daljim koracima koji se predviđaju“, rekao je Dimkić.

On je dodao da, prema procenama, oko 30 do 35 odsto stanovništva na severu KiM zavisi direktno do aktinosti „Trepče“.

(Tanjug)