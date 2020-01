Djilas: Bojkot izbora i ludila, mediji ljudima isprali mozgove, vratićemo im dostojanstvo

Predsednik Stranke slobode i pravde i jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Djilas izjavio je danas da kod bojkota izbora nije reč samo o izborima već i „sveg ludila“, koje je stvorila sadašnja vlast, ocenivši da nju karakteriše neznanje koje polazi od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a praćeno je bahatošću.

„Mislim da je problem ove vlasti najveći u neznanju. Da ljudi koji su na nekim pozicijama ništa ne znaju, to polazi od predsednika države koji nikad ništa u životu konkretno nije radio, a objašnjava svima, i kako treba ekonomija, da se radi, i kako putevi da se grade, i kako fudbal treba da se igra. A onda i ovi ostali se u odnosu na to na isti način ponašaju iz tog neznanja. I onda ide bahatost, arogancija, vredjanje ljudi, maltretiranje“, rekao je Djila u intervjuu za portal Direktno.

Kako je naveo, „vi kad vodite neki tim u bilo kojoj oblasti, i kad ljudi idu za vama zato što vam veruju – vama nije potrebna vizit karta. A, ako ne znate onda oni idu na silu i to ne može da funkcioniše. Tako je i ovde“.

„Samo čovek koji ne zna ništa može od ovog grada da napravi to što je napravio. Neću da se usudim da kažem čovek koji ne voli grad, zato što to ipak ne mogu da tvrdim, ali ne možete da radite Karadjordjevu ulicu 500 dana umesto 100, i na kraju da opet nemate trotoare još pet meseci“, rekao je Djilas, navodeći da je niz takvih postupaka doveo i do izmeštanja glavne železničke stanice, kao i mosta iz centra Beograda u park.

On je naveo da postoje gradovi na svetu koji nemaju železničku stanicu u centru grada, jer nisu na vreme tako projektovali grad, ali da ne „postoji nijedan grad na svetu koji je imao železničku stanicu u centru grada, a onda je izmestio iz centra“.

„To nema. Zato što je to kapacitet, to je potencijal. To niko nikad na svetu nije uradio. I niko nikad na svetu nije došao na ideju da most bude u parku. Evo, sad, mi koji imamo malu decu, kako da im objasnimo šta je most? Mi kažemo: most je nešto što preko reke ide, znaš, da bi sad čike i tete prešle reku onda tu postoji most. I ti taj most predješ. Kako će da objasne detetu most u parku?“, rekao je Djilas povodom namere gradskih vlasti da stari Savski most prebace u park Ušće.

Djilas je naglasio da „to ne može niko da objasni na ovom svetu, to je budalaština“, navodeći da se sklanja most „koji je istorijski simbol pobede nad fašizmom, zato što nekome ko živi u Beogradu na vodi i platio je 4.500 evra kvadrat“ smeta pogled.

„Bojkot je ne samo izbora, bojkot je upravo ovog svog ludila o kome pričam. Zato što nemate mogućnost da se borite“, rekao je Djilas i istakao da su medijske prilike takve da su ljudima mediji isprali mozgove i „ne znaju ni šta je belo ni šta je crno“.

„Znate, moja majka živi na Novom Beogradu, imali su N1 donedavno kad je ukinut iz poštanskog kabla. Jedna komšinica koja čak ima tu mogućnost kaže – ovaj Obradović, on je u zatvoru zato što je odao državnu tajnu. Evo, pogledajte gde smo mi došli… Verujte mi, Boška Obradovića je tetka pitala da li nam je onaj Tocilo kum? Zato što je gledala na televiziji – ovi rekli. Hoću da kažem, bojkot je svega toga“, opisao je Djilas.

On je rekao da bojkot predstavlja i „protest što su dve žene Mirjana i Marija, profesorke u Beloj Crkvi, ostale bez posla jer neće da lajkuju i botuju popodne, bojkot je protest i za one koji su prihvatili takvu stvar i podigli glavu i takvih ima stotine hiljada po Srbiji“.

Prema njegovim rečima, bojkot je protest i zato što vlast ponižava „ogroman broj ljudi na privremenim poslovima, koji, da bi sačuvali posao, moraju da dovedu neke da glasaju za Srpsku naprednu stranku.

„Bojkot je zato što ljudi odlaze iz ove zemlje, što lekar koji radi za 75.000, a toliko je učio. Vi ste im dostojanstvo uzeli, Vi niste njima samo pare uzeli. Mi ćemo platu da vratimo, da podignemo da bude minimum 1.000 evra, tako što ćemo da ukinemo odluku da se izgradi nacionalni fudbalski stadion i milion tih budalaština koje troše pare“, rekao je Djilas.

Kako je napomenuo, ljudima mora da se vrati dostojanstvo. „Mora lekar da ima broj pacijenata koje može zaista da pregleda, a ne da skaču sa svih strana. Pa jeste čuli ovo u Nišu šta priča čovek lekar – od 10 dečijih neurologa jedan je ostao. Trojica otišli u Saudijsku Arabiju, ostali u Evropu. Jedan koji je trenutno na bolovanju, ne može da izdrži. Bio sam u Čačku, kaže žena lekar da najmladji lekar na dečjem odeljenju klinike ima 52 godine. O čemu mi više pričamo? Neće imati ko injekciju da nam da“, rekao je Djilas.

(Beta)