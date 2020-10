Djilas: Dijalog sa režimom moguć jedino uz posredovanje Evrope, potreban i dijalog unutar …

Opozicija je pokušala više puta dijalog sa vlasti, ali su u tom dijalogu ljudi na vlasti ubedjivali opoziciju da je „više u medijima nego Vučić i onda vi nemate o čemu da pričate“, izjavio je predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas.

Djilas je povodom osnivanja Inicijativnog odbora SSP u Kniću rekao da je dijalog izmedju režima i opozicije moguć jedino uz posredovanje Evrope, i dodao da očekuje da će do toga doći na proleće 2021.

„Nama je potrebno posredovanje, da neko dodje, sutra predloži neka pravila, kao u Makedoniji i Crnoj Gori, koja će omogućiti da se promeni situacija ne samo u medijima, nego da se stane sa pritiskom na ljude koji moraju da glasaju za vlast da ne bi ostali bez posla. To mora da stane i ne sme nikad više da se ponovi“, rekao je juče Djilas.

On je kazao je da je to neophodno da bi se smanjile tenzije u društvu, ali i da je potreban dijalog unutar opozicije, uz ocenu da ona treba da komunicira i kada su u pitanju izborni uslovi, bez podele na one koji su učestvovali na izborima i na one koji nisu.

„Moj stav ne dele svi. Shvatam da je to što su neki prekršili ono što su obećali, pa izašli na izbore ozbiljan problem, ali to je problem i za njih“, rekao je Djilas.

On je za portal Glas Šumadije rekao da je „neophodna saradnja izmedju svih koji su na istoj poziciji“, kao i da niko nema pravo, ni tapiju na to da je on jedina opozicija u ovoj zemlji,te da opoziciju ne čine samo političke stranke nego pre svega dva miliona ljudi koji je za promene.

„Oni su opozicija ovom režimu, a mi samo treba da pomognemo da se njihov glas dovoljno čuje da bi se nešto ovde promenilo“, rekao je Djilas.

Na pitanje da li se već naziru dva bloka opozicije na narednim izborima, jer medju strankama koje su bojkotovale izbore ima onih koje nisu za tu saradnju, Djilas je rekao da uopšte ne razmišlja o tome i da je priča o broju kolona besmislena četiri meseca posle lažnih izbora i najave da ćemo u sledećih 17 meseci imati nove, što je, kako je naveo, pobeda ljudi koji su bili u bojkotu.

„Mi treba da pričamo o jednom frontu u kome će biti pokreti, grupe gradjana, stranke, ljudi, narod, svi oni koji žele da se ovde nešto promeni i da se to desi mirnim putem, a ne da sutra na nekim demonstracijama neko gubi glavu na ulici“, rekao je Djilas.

Poručio je da svi moraju da budu zajedno na način, koji mora da se nadje, a to je, kaže, odgovornost na onima koji se bave politikom.

„Ako mi to ne možemo da nadjemo, kako da očekujemo da će neki čovek sutra u Kniću, Rači, Kragujevcu, Rekovcu, glasati za nas“, rekao je Djilas.

(Beta)

