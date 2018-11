Djilas: Napraviću stranku, ali fokus je sada na borbi protiv vlasti

Predsedavajući Savezom za Srbiju Dragan Djilas izjavio je danas da će napraviti svoju političku organizaciju, ali da je trenutni fokus borba protiv aktuelne vlasti.

Djilas je za N1 rekao da je statutom Saveza za srbiju predvidjeno da on u nekom razumnom roku napravi svoju organizaciju unutar saveza, jer, kako je naveo „malo je prepotentno da se u tom savezu nalazi deset organizacija i Dragan Djilas“.

„Napraviću (organizaciju), biće, ali u ovom trenutku pitanje je i u fokusu kako da se ova vlast zaustavi“, naveo je Djilas.

On je kazao i da u Savezu za Srbiju stvari dobro funkcionišu, da su konačno ljudi prihvatili da se u toj grupi stranaka nalaze i stranke desnice i levice zajedno i da je i to jedno od mogućih rešenja.

Djilas je ocenio da se opozicija „dosta ukrupnila“, da savez saradjuje i sa Gradjanskim blokom 381 i Socijaldemokratskom strankom.

„Verujem da će doći do ukrupnjavanja. Još i DSS treba da se izjasni, samo je pitanje do kojeg broja ljudi ćemo doći. To je težak posao, mnogo izazova, mnogo situacija.. biće još problema, ali siguran sam da ćemo pobediti“, kazao je Djilas.

Govoreći o prebijanju jednog od lidera Saveza za Srbiju i predsednika Levice Srbije Borka Stefanovića, on je ponovio da je za prebijenje odgovoran predsednik Srbije Aleksandar Vučić zbog svega što govori.

Djilas je kazao da Vučić „širi mržnju i agresiju prema ljudima koji drugačije misle“.

On je kazao i da napadači jesu uhapšeni, ali da na lokalu ostaje veliki strah medju gradjanima.

Djilas je naveo da kada bi ljudi mogli da čuju opoziciju i ideje koje imaju, podrška bi bila veća, ali je istakao da ona ni danas nije mala.

„Sve više ljudi nam prilazi, i to narasta kao velika grudva snega koja će na kraju pobediti“, ocenio je Djilas.

Upitan o odluci prištinskih vlasti da uvede takse od 100 odsto na robu iz Srbije, on je ocenio da ako se ide ka eskalaciji sukoba – pa onda ka razgraničenju.

„Jer ako vam Vučić kaže da se time više ne bavi, znajte da se time bavi sigurno“, ocenio je Djilas.

