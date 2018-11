Đilas: Nije bila zavera; Vesić: Đilas mrzi Srbiju, jer ga neće

BEOGRAD – Dragan Đilas nije opozicija Vučiću, već Srbiji, koju mrzi zato što Srbija neće da glasa za njega, rekao je danas član Predsednistva SNS Goran Vesić.

On je tako reagovao na izjavu Đilasa, ranije danas u Čačku, da na svečanosti u Parizu nije bilo zavere, te da je mesto koje je dato predsedniku Srbije znak odnosa Francuske prema njemu, a ne prema Srbiji.

„Meni je neverovatno da Dragan Đilas priča o međunarodnoj poziciji Srbije kada koristi svaku prilku da blati svoju zemlju i tera strane investitore“, ističe Vesić, navodeći da „današnja Đilasova izjava u Čačku najbolje potvrđuje da čime se Đilas ponosi, pametan se stidi“.

Đilas misli da smo zaboravili kako je pisao MMF-u blateći svoju zemlji, iznoseći laži i vređajući ih što podržavaju Srbiju, primećuje Vesić.

„Svako normalan bi bio ponosan da se njegov predsednik sastane u poslednje četiri godine 11 puta sa kineskim predsednikom i premijerom, 13 puta sa ruskim predsednikom Putinom, desetak puta sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, sa evropskom i američkim zvaničnicima. . . O tome su Dragan Đilas i njegov šef Boris Tadić mogli samo da sanjaju. I sada će Dragan Đilas da priča o tome kakva je međunarodna pozicija Srbije“, navodi Vesić u reagovanju.

Prema njegovim rečima, žalosno je da Dragan Đilas priča o tome da li svet danas prepoznaje zasluge Srbije u Prvom svetskom ratu kada Beograd dok je on bio gradonačelnik nije ni slavio 1. novembar – Dan oslobođenja grada iz 1918. godine, a nije slavio ni 20. oktobar.

„Za njega, dok je vladao Srbijom, nije postojala srpska istorija. Interesovalo ga je samo koliko će reklamnih sekundi da proda Studiju B i RTS i koliko će miliona evra da zaradi“, kaže Vesić.

Dodaje da Dragana Đilasa nije sramota da javno kaže da mu smeta snaga SrpskeVojske koja je pokazana na vojnoj vežbi.

Smeta mu, kaže, i činjenica da je Srbija kada je Aleksandar Vučić 2012. godine postao ministar odbrane imala samo jedan neispravan avion“mig“, a da ima 10 aviona.

Srbija nikada nije imala više tenkova nego danas, ističe Vesić i dodaje da je to ono što smeta Draganu Đilasu. Smeta mu činjenica da je srpska vojska postala pod Vučićem jedna od najjačih u ovom delu Evrope.

„Sve to pokazuje da Dragan Đilas nije opozicija Aleksandru Vučiću, već Srbiji koja ga je prezrela i ne glasa za njega. Zato on mrzi Srbiju“, zaključuje Goran Vesić.

Srbija je u I svetskom ratu izgubila preko milion ljudi i položaj koji je imao predsednik u Parizu na obeležavanju 100 godina od završetka rata je ponižavajući, rekao je danas Đilas u Čačku novinarima.

On je istakao da ne veruje u priče i teorije zavere kako su raspoređena mesta za sedenje, te dodao da bi, da je Vučić cenjen i ugledan u Evropi, neko u protokolu shvatio da je to taj predsednik, da je to ta Srbija koja je žrtvovala živote svoji građana za slobodu.

(Tanjug)