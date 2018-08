Djilas: Savez za Srbiju nije protiv Vučića lično nego protiv onoga što on i njegov režim rade

Bivši gradonačelnik Beograda i jedan od osnivača budućeg Saveza za Srbiju Dragan Djilas izjavio je da taj opozicioni blok „nije protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića lično nego protiv onoga što on i njegov režim rade“.

Djilas je za nedeljnik „Vreme“ kazao da je taj opozicioni savez predstavlja „promenu shvatanja politike u Srbiji“.

„Aleksandar Vučić je simbol svega u ovoj zemlji, personifikacija autokratskog režima. On je i Beograd na vodi i Er Srbija i firme u kojima ljudi rade za 200 evra i Kosovo i autoputevi i poljoprivreda – rečju, on je sve. Nismo mi protiv njega lično, nego protiv onoga što on i njegov režim rade“, kazao je Djilas.

Govoreći o Savezu za Srbiju, čije je zvanično formiranje najavljeno za septembar, Djilas je rekao da su sve opozicione stranke koje su izrazile spremnost za učešće u tom bloku, svesne da samo zajedno mogu „skloniti ovu vlast koja Srbiju gura u ambis“.

Komentarišući odnos prema EU, Djilas je rekao da „nije najvažnije“ da li će i kada formalno postati gradjanin Unije već poštovanje evropskih vrednosti.

„Želim da živim u državi u kojoj će kriminalci biti u zatvoru, u kojoj će ljudi biti pošteno plaćeni i neće biti moderni robovi, državi koju će naša deca hteti da menjaju na bolje umesto da je menjaju za neku drugu zemlju gde odlaze da žive, u kojoj se obrazovanje poštuje, a pravosudje je nezavisno i efikasno. Sve ovo ja nazivam evropskim vrednostima“, rekao je Djilas.

Navodeći da je podršku Brisela u prethodnih šest godina „osetio samo Vučić i ekipa oko njega“, bivši gradonačelnik Beograda je dodao da od političara sa Zapada traži da podrže Srbiju kako bi po uredjenosti i vrednostima zaista postala deo Evrope.

(Beta)