Đilas: Šolaka sam video dva puta u životu

BEOGRAD – Jedan od osnivača Saveza za Srbiju Dragan Đilas tvrdi da nisu tačni navodi o njegovim poslovnim vezama i mahinacijama sa Draganom Šolakom, vlasnikom „Juanjted grupe“, da je Šolaka video „dva puta u životu“ i da nikada nije bio suvlasnik TV Pink.

Đilas za „Blic“ demantuje da ima fimu na Malti.

Takođe, dematovao je i da je ikada bio suvlasnik TV „Pink“.

„To je jedna od najbesmislenijih optužbi, a mnogo sam ih dobio. Svoju firmu sam prodao 2014. i sav novac za to je uplaćen u Srbiji gde je plaćen i porez na kapitalnu dobit. Šta je firma posle radila – ne znam, niti to ima veze sa mnom“, dodaje on.

Povodom odluke sudije Trećeg opštinskog suda da ukine sopstvenu presudu kojom je SNS bila obavezna da mu plati novčanu kaznu zbog povrede časti i ugleda, Đilas kaže da je sudija bez ijednog valjanog razloga poništila samu sebe, ali da za sada „tako nešto ne može da dokaže“.

Na pitanje o stavu Saveza prema izborima, Đilas kaže da će izneti zahteve za normalne uslove izbora, ali dodaje da vlast zna da bi u slučaju takvih izbora sigurno izgubila i da će se boriti da zahteve Saveza ne ispuni.

Ponovio je optužbe za zloupotrebu medija.

Đilas je takođe rekao da su u Savezu osudili komentar Željka Veselinovića na račun premijerke Ane Brnabić dok Anu Brnabić nije osudio niko zbog, kako je rekao, podrške Željku Mitroviću i „Zadruzi“, gde se propagira nasilje, a svaka druga reč je psovka.

(Tanjug)