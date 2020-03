Djilas: Svi koji izadju na izbore rade u korist režima

Bilo mnogo poštenije da su svi oni koji učestvuju na izborima išli zajedno sa SNS-om. Sa te strane su mi pošteniji Vulin, mada mi je to teško da izgovorim, Rasim Ljajić, Vuk Drašković … oni koji su otvoreno na zajedničkoj listi, nego ovi koji kao prave opozicione liste i izlaze na izbore, izjavio je jedan od lidera Saveza za Srbiju (SzS) Dragan Djilas.

„Ne želim nikoga da vredjam, ne želim da tvrdim da to neko radi zato što je uzeo novac. Možda neko to radi ne shvatajući šta radi, ali svi oni rade u korist Aleksandra Vučića“, rekao je on u intervjuu za portal Nova.rs.

„Svi koji učestvuju na izborima rade u korist režima, jer produžavaju njegov vek trajanja… Te organizacije koje se prave dva meseca pred izbore, koji imaju logistiku SNS-a, imaju novac dobijen odande. To su sve partije od kojih niko od njih, ni kada se svi saberu, ne mogu da dođu do jedan odsto, a pojedinačno su 0,1 odsto. Ne postoje“, dodao je on.

„Drugi problem su ljudi iz DS, koji dozvoljavaju da ih režim zloupotrebljava, gostuju po medijima, govore negativno i neistinito o Zoranu Lutovcu, sve se pokaže kao netačno. Ali to pravi sliku u javnosti da je opozicija nejedinstvena, a ona nikad nije bila jedinstvenija“, rekao je Djilas.

Na pitanje kako će oceniti da li je bojkot bio uspešan ili nije on je odgovorio da je „već ocenio“ i da je od onog trenutka kada je Pokret gradjana Srbije (PSG) odlučio da bojkotuje izbore „bojkot uspešan“.

„Neće Vučić biti na vlasti naredne četiri godine. Nećemo mi biti vanparlamentarna stranka sledeće četiri godine. U ovoj zemlji će doći do promena, doći će do slobodnih izbora, na kojima ćemo mi pobediti“, rekao je Djilas.

(intervju dostupan na adresu https: //nova.rs/politika/dilas-za-nova-rs-vucic-nece-biti-vlast-jos-cetiri-godine/ )

(Beta)