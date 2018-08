Đorđević: Cilj – nova radna mesta i kvalifikovani kadrovi

BEOGRAD – Ministar za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja Zoran Đordević izjavio je danas da se utvrđuje šta je od zanimanja potrebno na tržištu kako bi se ponudile prekvalifikacije, i poručio da je cilj kreiranje novih radnih mesta i stvaranje kvalifikovanih kadrova.

Đorđević je za RTS rekao da je Vlada Srbije uočila da će zbog manjka radne snage u nekim oblastima biti problema i da već sada želi da radi proaktivno, kako bi ti problemi bili manji.

„Sada već imamo manjak radne snage i želja nam je da probamo kroz prekvalifikacije da dođemo do adekvatne radne snage. Ali, želimo da i oni koji rade zadrže svoja radna mesta“, rekao je Đordević.

Ministar je istakao da je ljudima omogućeno da idu na prekvalifikacije, te je naveo da je cilj kreiranje novih radnih mesta, ali i stvaranje kvalifikovanih kadrova.

„Počeli smo od IT sektora, uspeli smo, videli da postoji veliko interesovanje. To je sada popularno zanimanje. Sada idemo preko lokalnih nacionalnih službi, da vidimo šta je potrebno od zanimanja, i radimo tendere da prikupimo ljude koji mogu da ih prekvalifikujemo i da dođemo do kadrova“, rekao je Đordević.

Ipak, ukazao je da fale kadrovi za „stara zanimanja“, kao što su varioci i vozači, dodajući da za neka zanimanja nema ni zainteresovanih.

„Za IT imamo najviše zainteresovanih, javlja se 10 ljudi na jedno potencijalno radno mesto za prekvalifikaciju“, ukazao je Đordević.

Poručio je da vlada neće stati.

„Ici ćemo dalje, prilagodavaćemo se novim potrebama i uslovima. Želimo da pružimo mogućnost i jednake šanse svima da svako ima pravo da radi“, rekao je Đordević.

Kada je reč o uskladivanju obrazovanja sa potrebama tržišta, Đorđević je rekao da se ranije o tome nije vodilo računa, ali da se sada i na tome radi i da se ide u dobrom pravcu.

„Ministar Šarčević radi na tome, vlada, zajedno radimo i dogovaramo se da radimo zajedno na tome da anketiramo i vidimo šta je to potrebno“, rekao je Đordević i dodao da on već razgovara sa investitorima o njihovim potrebama.

Od prvog jula primenjuje se Zakon o finansijskoj podršci porodicama, koji predviđa veća davanja za novorođenčad, ali i nova pravila za isplatu porodiljske nadoknade, koja predviđaju da država direktno uplaćuje novac na racun porodilja, dok je posrednik u plaćanju izbačen, a Đorđević kaže da neće biti kašnjenja.

„Po zakonu svi imaju pravo na naknadu u određenom procentu od države, koliko god su odsutni zbog porođaja. Što se tice isplate, biće redovna, i u avgustu očekujemo prvu uplatu za jun“, naveo je ministar.

Kako je naglasio, prvi put su u ovo uključene i poljoprivrednice.

„Svi koji su uplaćivali imaju pravo i na neku nadoknadu“, ukazao je on.

Što se tice slučaja trudnica i porodilja iz kompanije „Hendi“, Đorđević je rekao da se tu čekalo da poslodavac isplati naknade.

„‘Hendi nije isplaćivao – čekamo da on isplati da bismo mi njemu uplatili. U kontaktu smo sa vlasnikom i imamo uveravanja da će to da se desi ovih dana“, rekao je Đordević.

(Tanjug)