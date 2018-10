Đorđević: Gradimo modernu Srbiju bez diskriminacije

BEOGRAD – Jedan od najboljih polaznika Diplomatske akademije je zaposleni u Ministarstvu za rad Nikola Radojlović, koji je slep, a ministar za rad Zoran Đorđević kaže da su osobe sa invaliditetom ravnopravni članovi društva i da cilj stvaranje moderne Srbije u kojoj ne postoji nijedan oblik diskriminacije.

Đorđević, koji je juče prisustvovao dodeli diploma polaznicima akademije Ministarstva spoljnih poslova, kaže da je Nikola Radojlović, iako je slepa osoba, još jednom pokazao da su osobe sa invaliditetom ravnopravni učesnici društva i da predrasude prema njima ne treba da postoje.

„Ponosan sam na to što je baš Nikola deo tima ministarstva i da sa svojim kolegama svakodnevno radi na unapređenju i ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je stvaranje moderene i savremene Srbije u kojoj ne postoji nijedan oblik diskriminacije“, naglasio je ministar, a prenosi to ministarstvo u saopštenju.

Đorđević je istakao da će Ministarstvo na čijem je čelu, nastaviti da se zalaže da svi građani imaju jednaka prava i mogućnosti kada su u pitanju uslovi života i rada.

„Država je ta koja treba još više da radi na zapošljavanju osoba sa hendikepom i tako daje primer drugim poslodavcima, i zato je Nikola najbolji primer da resorno ministarstvo upravo tako radi. Važno je da se i osobama sa invaliditetom jednako pruže mogućnost da se obrazuju, usavršavaju i dobijaju poslove na kojima će doprinositi našem društvu“, poručio je Đorđević.

Nikola Radojlović je, uprkos tome što je slep, završio istoriju na Filozofskom fakultetu sa prosekom deset.

On je 2017. godine, preko akcije „Otvorena vrata“ Ministarstva rada, zaposlen u Sektoru za antidiskiminacionu politiku i unapređenja rodne ravnopravnosti, a na preporuku ministra Đorđevića je pohađao Diplomatsku akademiju i završio je sa odličnim uspehom.

(Tanjug)