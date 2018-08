Đorđević: Isplata pomoći porodicama s decom pet dana pre roka

JAGODINA – Ministar za rad, zapošljavanje,

boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je u Jagodini da je danas, pet dana pre roka, počela primena Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, a domaćinima je poručio: „Vi ste najbolji primer, opština koja je najviše davala za porodilje“.

Inače, kad je reč o primeni novog Zakona, bilo je predviđeno da prve isplate počnu 20. avgusta, ali su one krenule danas i prva osoba koja je dobila novac je iz Kraljeva, objasnio je Đorđević.

„Do sada je obrađeno 584 zahteva, biće i više do 20. avgusta“,

rekao je Đorđević, dodajući da to pokazuje ozbiljnost države u odnosu na građane.

Isplate će, napomenuo je, biti redovne, a Gradskom centru u Jagodini obećao je jedno terensko vozilo.

Ministar je u Jagodini posetio Gradski centar za socijalni rad i Centar za dnevni boravak dece ometene u razvoju i poručio da će njegovo ministarstvo da lobira da Jagodina dobije sve što joj treba u oblasti socijalne pomoći.

Njega i njegovog domaćina, predsednika Skupštine grada Dragana Markovića, s radom ovih ustanova upoznala je direktorka Gradskog centra Biserka Jakovljević.

Đorđević je još poručio da će projekat „socijanih karata“ zaživeti naredne godine, da će biti transparentan i da će opštine imati uvid u to koliko građana na njihovoj teritoriji dobija pomoć.

Markoviću je zahvalio što podržava Vladu Srbije, u, kako je rekao, svim segmentima, a domaćin je pomenuo da Jagodina u kontinuiteta 13 godina pomaže porodiljama, građanima sa lošom ekonomskom situacijom, starima, bolesnima, nezaposlenima.

„Zahvaljujući našem programu i projektu borbe protiv bele kuge, Jagodina je po poslednjem popisu stanovništav brojnija za 400 porodica, a u školama su dva odeljenja đaka više“, rekao je Marković.

Podsetio je da je Skupština grada dala „punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću za pregovore u Briselu“.

Polaznici Centra za dnevni boravak poklonili su Đorđeviću i Markoviću svoje crteže, a ministar je zatim posetio Turistički kompleks grada: Akva park, ZOO i Muzej voštanih figura.

(Tanjug)