Đorđević: Nulta tolerancija prema siromaštvu

BEOGRAD – Cilj uvođenja elektronske uprave, centralnog registra stanovništva i elektronskog sistema socijalnih karata je stvaranje snažnog mehanizma za sprovođenje vladine politike nulte tolerancije prema zloupotrebama i čvrste namera da osetljive kategorije dobiju zakonsku pomoć bez obzira da li krajnji korisnici znaju da na nju imaju pravo ili ne.

To je danas izjavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević tokom drugog dana Ekonomskog samita Srbije, i istakao da Srbija danas ima novu političku, ekonomsku i socijalnu dimenziju razvoja.

„I pored izuzetnih rezultata koje je Srbija postigla, slede dalje reforme, pošto još nisu do kraja sprovedene suštinske reforme, kao što je sturkturna reforma javnih preduzeća i preispitivanje stvarane potrebne postojanja velikog brja državniih agencija i institucija uvedenih tokom prethodnog režima“, ukazao je Đorđević gvoreći na panelu o „Borbi protiv siromaštva i nejednakosti“.

On je istakao da su se reformski procesi u Srbiji prethodnih decenija odvijali u nepredvidivim geopolitičkim promenama i ratovima, koje su stvorile veliki jaz između bogatih i siromašnih.

Početkom 21. veka politika u kojoj su se odvijali reformski procesi dovela je, kaže ministar, do uništvanja privrede, rekordne stope nezaposlenosti, rasta siromaštva, kriminala, korupcije, neuspešne privatizacije.

Ističe da i pored takvog stanja, Srbija danas ima rekordan pad nezaposlenosti, koji iznosi ispod 12 odsto, a taj procenat, kaže ministar, nastavlja da pada.

„Ravnopravnost i jednaki uslovi ključni su za napredak društva“, ocenio je Đorđević i dodao da je cilj vlade nulta tolerancija prema siromaštvu i svake vrste nejednakosti.

Danas je Srbija, ističe on, bolje mesto za život i investiranje, a tome je doprinela, navodi, bolja naplata poreza, štednja, fiskalna disciplina, stvaranje povoljnih uslova za investitore, otvaranje novih radnih mesta, pad nezaposlenosti, davanje koncesija putem javno-privatnog partnerstva.

Budućnost je, ističe Đorđević, u edukaciji novih znanja, jer je, podvlači, obrazovana radna snaga najvažniji privredni resurst, te će država još više ulagati u inovativno preduzetništvo, a od velikih kompanija tražiti više pomoći za društvo.

„Nijedna odgovorna vlast ne želi da se njeni građani suočavaju sa egzisticionalnim problemima“, podvukao je Đorđević.

I pored toga što se, dodaje on, mnogi problem još uvek rešavaju, ekonomska privreda se konačno menja u korist Srbije, a to dokazuje, kaže, spoljnotrgovinski bilans Srbije koji sa većinom zemalja beleži suficit, dok je od 2006. do 2015. beležio deficit.

Zaključuje da razvijena Srbija ne treba da bude na privatizaciji, već na upravljačkom menadžmentu koji će privredu voditi u korist preduzeća, zaposlenih, njihovih vlansika, države, građana i celog društva, ali i na prilivima stranog kapitala i jačanja međunarodne pozicije nacionalne ekonomije.

Na dvodnevnom Ekonomskom samitu Srbije učestvuju ministri, visoki evropski zvaničnici, predstavnici privrede i javne uprave.

Organizator samita je TGI Group International, a medijski partner samita je novinska agencija Tanjug.

(Tanjug)