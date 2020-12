Djordjević: Predajom energetike Prištini vlast počinila izdaju i pljačku

Predsednik Pokreta „Oslobodjenje“ Mladjan Djordjević ocenio je danas da je aktuelna vlast u Srbiji počinila „izdaju i pljačku“ kada je odlučila da preda elektroenergetsku mrežu na severu Kosova u okrilje prištinske kompanije KOSTT.

Djordjević je u saopštenju naveo da su mediji iz Prištine i Tirane preneli vest o početku funkcionisanja integrisanog sistema prenose struje izmedju Kosova i Albanije.

„U svojim izjavama juče, Edi Rama i Avdulah Hoti slavili su energetsku nezavisnost Kosova, odnosno odvajanje elektromreže od srpskog snabdevanja. Za to vreme zvanični Beograd ćuti… Vučić i njegovi saradnici neće odgovarati samo za ovu izdaju, već i za sve akte izdajništva koje su počinili od 2012. godine: formiranje carine, predaju pravosudja, ukidanje srpskih institucija na severu Kosova i dopuštanje državama da medjunarodno priznaju nezavisno Kosovo“, naveo je Djordjević.

On je dodao da je energetika samo poslednja u nizu tih aktivnosti a da je poseban problem to što su je predali integrisanom sistemu Albanije i Kosova, odnosno što je vlast u Beogradu pomogla „stvaranje infrastrukture za Veliku Albaniju“.

„Radi se o nevidjenoj pljački, budući da je Vučićev režim predao kompletnu imovinu i čitavu infrastrukturu prenosa električne energije na Kosovu. U taj sistem je ulagano decenijama i njegova vrednost se meri u stotinama miliona evra“, smatra Djordjević.

Predsednik Oslobodjenja podseća da su iz tog pokreta danima upozoravali da 14. decembra sistem prelazi u ruke Prištine, a da je bilo kakva reakcija zvaničnog Beograda izostala.

„Iz Vlade, Predsedništva i Kancelarije za Kosovo i Metohiju nisu imali dovoljno dovoljno hrabrosti ni da obaveste potrošače – Srbe na Kosovu i Metohiji – šta se dešava. Od tolike brige i busanja u grudi za opstanak Srba na Kosovu, Vučić im je prećutao da će Albanci od sutra da im naplaćuju i seku struju i na taj način ih ucenjuju i pritiskaju“, dodao je Djordjević.

On je naveo da su jedina reakcija na to konstantni medijski napadi na njega i to samo zato što je obavestio srpsku javnost o tom razvoju dogadjaja.

„I to čak nije smeo da uradi sam Vučić, koji se u prethodnih deset dana sakrio u mišju rupu, nego je slao svoje pijune i poslušnike“, dodao je Djordjević.

(Beta)

