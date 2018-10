Đukić Dejanović: Isplata dugovanja majkama do kraja godine

BEOGRAD – Sva dugovanja majkama, porodiljama i trudnicama zbog kašnjenja davanja po Zakonu o podršci porodici sa decom biće isplaćena do kraja godine, izjavila je večeras ministarka zadužena za demografsku i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović i najavila da će taj Zakon u cilju poboljšanja biti ponovo pred poslanicima za nekoliko meseci.

„Od 1. jula sva finasijska davanja idu majci, porodilji, trudnici, sve što je ranije iz administratvnih i drugih razloga kasnilo ispravlja se, sve što finansijski nije dobijano mesec za mesec ili je kasnilo dva do tri meseca biće isplaćeno svakoj ženi do kraja godine i čim to finansije omoguće“, rekla je Đukić Dejanović u Skupštini Srbije odgovarajući na pitanja poslanika.

Prema njenim rečima, poslanici će najverovatnije krajem godine ili početkom naredne imati priliku da raspravljaju o dopunama i izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

„Izmene i dopune ne mogu biti prioizvod želja već moraju biti zasnovane na ravnoteži između tendencija vlade da pronatalitetna politka bude piroritet države a u skladu sa mogućnostima“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, svi moraju da budu svesni i da će taj Zakon morati da se popravlja u skladu sa sa popravljanjem marterijalnog statusa države.

„Moraćemo da odvajamo sve više stimulativnih i finansijskih sredstava u cilju podrške roditeljstvu, za podizanje repoduktivnog znanja …. „, izjavila je ona.

Ministarka je ocenila da je možda nekada bilo i boljih mera, kao što je poslanik naveo, ali je dodala da mora da se zna da nikada nije bilo većeg obuhvata građanki obuhvaćenih tom merom.

Davanja za stumiulaciju populacione politike nikada u Srbiji nisu bili veća nego sad, rekla je ona i dodala da je istina da je u implementaciji Zakona bilo nejasnoća.

„Vlada je upravo zbog nejasnoća i tendencija da ovo bude Zakon koji će se najčesće menjati fromirala komisjiu sa prestavnicima minsitarstva, sekretrijata, statistike i za dečiju zastitu koja dnevo prati primenu zakona“, rekla je ona.

Dodala je da mora da se zna da postoji razlika između socijalne i populacione politike, koja ne pravi razliku u socijanom statusu majke.

(Tanjug)