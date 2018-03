Djukić Dejanović: Od 1. jula roditeljima prvorodjenih beba jednokratna pomoć

Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Djukić Dejanović izjavila je danas da će od 1. jula roditelji prvorodjenih beba dobijati jednokratnu pomoć od 100.000 dinara.

Ona je za Radio-televiziju Srbije kazala da će za roditelje drugog, trećeg i četvrtog deteta rodjenog od početka ove godine biti obezbedjena planirana sredstva.

Roditelji će za drugo dete rodjeno ove godine dobijati dve godine po 10.000 dinara svakog meseca, za treće dete 12.500 dinara narednih 10 godina i za četvrto dete 18.000 dinara takodje narednih 10 godina. „Mere imaju za cilj da podstaknu radjanje“.

Navodeći da je zabrinjavajuće to što 600.000 parova nema decu, ministarka je kazala da će oni koji su već biomedicinski potpomognutom oplodnjom postali roditelji dobiti još jednu mogućnost da o trošku RFZO-a imaju i drugi pokušaj.

Ona je kazala da će se raditi na motivisanju poslodavaca da koriste zakonske olakšice za zaposlene koji su roditelji.

Ministarka je kazala i da niko ne spori pravo žene na abortus, već da je od 10 odsto parova koji su suočeni sa sterilitetom značajan procenat ima taj problem zbog prekida trudnoće nakon kojih nije ukazana adekvatna pomoć.

„Žena treba da odluči o tome kada će postati majka. To je njeno suvereno pravo, sa time se manipuliše, niko u to nije dirnuo, važno je da se to ukoliko se ona odluči mora uraditi stručno i kvalitetno. Prethodno ginekolog i psiholog sve moraju da predoče“, kazala je ona.

Upitana da prokomentariše najave rekonstrukcije Vlade Srbije, Slavica Djukić Dejanović rekla je da ona svoj posao radi korektno i da sa kolegama saradjuje korektno.

„Ja od kolega iz Vlade očekujem da iznesu svoje mišljenje i svoj stav. Mi treba da budemo homogeni tim, što ne znači da ne treba jedni drugima da kažemo da nešto može bolje“, kazala je ona.

Dodala je da će o tome odlučivati premijerka Srbije Ana Brnabić u dogovoru sa predsednikom države i Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem.

