Đukić Dejanović: Odlazak mladih ne sprečavati zabranama

BEOGRAD – Ministarka zadužena za demografsku i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović ukazala je danas na to da su migracije civilizacijska realnost, te da mlade nikako ne bi trebalo sprečavati da odlaze zabranama, već stvaranjem boljih uslova za njih u matičnoj zemlji.

Đukić Dejanović je u okviru konferencije „Dani javnih politika“ održala predavanje na temu demografske i populacione politike Srbije, a kako je navela, za danas se odlučila da govori o migracijama mladih i to studenata, zbog činjenice da je prosek onih koji odlaze oko 28 godina, a svaki peti je visoko obrazovan.

„Dani javnih politika su zapravo dani koji političare obavezuju, a buduće generaciju pripremaju da budu bolji političari nego što smo mi danas. Opredelila sam se da govorim o migracijama mladih i to studenata, zbog činjenice da je prosek onih koji odlaze iz naše zemlje 28,7 godina, među kojima je svaki peti visoko obrazovan“, kazala je Đukić Dejanović.

Podsetila je da 16.000 registrovanih naših sugrađana ode iz Srbije godišnje, kao i na istraživanje koje je rađeno sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, a koje je pokazalo da jedna trećina testiranih studenta, od uzorka od 11.000, planira da kada završi studije ode.

Bolji ekonomski razvoj zemlje, čemu je preduslov mir, bolji standard, bolja mogućnost zapošljavanja u sopstvenoj struci za koje se mladi školuju su neki od uslova da se mladi zadrže u zemlji, kaže Đukić Dejanović.

Dodala je da je to pokazalo i istraživanje, te da je to putokaz kojim država treba da ide u smanjenju migracija mladih.

„Ali, činjenica je i da su migracije civilizacijska realnost. Ljudi idu i sa dobrih mesta da vide kako je na nekom drugom mestu. Nikako zabranama, ali stvaranjem što je moguće boljih uslova da mlad obrazovan čovek bude motivisan da u svojoj matičnoj zemlji zadovolji potrebe, da stvara porodicu, radi, da ima zadovoljstvo u slobodnom vremenu, to su putokazi kojima moramo ići“, kazala je Đukić Dejanović.

Šesta po redu konferencija „Dani javnih politika“, koju organizuju Grupa za analizu i kreiranje javnih politika, Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka uz podršku Fondacije Konrad Adenauer i PERFORM-a, održava se u Beogradu danas i sutra.

Teme, osim demografije i populacione politike, o kojima će se razgovarati su i dualno obrazovanje u Srbiji, politika prema nacionalnim manjinama, kvalitet doktorskih studija, autorsko pravo i pravo intelektualne svojine, uticaj ideologije na javne politike, kao i uticaj mladih političara na javne politike u Srbiji.

Prodekan za naučna istraživanja Fakulteta političkih nauka, na kojem se konferencija održava, Dejan Milenković rekao je da je konferencija produkt studenata FPN-a, koji već šesti put samostalno organizuju konferenciju i na taj način popularizuju javne politike u Srbiji.

„Suština cele priče je u odabiru tema. Naši studenti biraju teme koje u datom trenutku možda nisu u fokusu, ali ih vrlo dobro predviđaju da će u skorije vreme biti“, kazao je Milenković.

Naveo je da su „Dani javnih politika“ na neki način prilika da se neka tema problematizuje, prvo na FPN-u, a zatim i u široj javnosti.

„Mislim da je to suština, to što teme kreću sa fakulteta, od mladih, a posle to ima odraz i refleks u svetu politike. Nakon toga, te teme i u političkom svetu dobijaju sve više i više na fokusu“, rekao je Milenković.

Boban Stojanović, jedan od organizatora konferencije, kaže da su učesnici konferencije studenti, donosioci odluka, predstavnici civilnog sektora i predstavnici državnih organa.

„Nadamo se da ćemo prezentovati zaključke konferencije široj javnosti, a ono što je najvažnije je da su nam gosti ministri, državni sekretari, koji bi trebalo da te zaključke implementiraju u svoje politike i da na taj način u stvari poprave stanje u društvu“, kazao je Stojanović.

Zamenik direktora PERFORM-a Nenad Čelarević kazao je da su „Dani javnih politika“ prepoznati kao dobra platforma na kojoj će se razgovarati kako istraživanja u oblasti društvenih nauka mogu da doprinesu kvalitetnim javnim politikama.

(Tanjug)