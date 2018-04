Đurić: Apostolova direktno na strani Prištine

BEOGRAD – To što je šefica Delegacije EU u Prištini Natalija Apostolova podržala platformu Prištine znači da je time podržala težnju Kosova za nazavisnošću, direktno se stavila na stranu Prištine i obesmislila proces dijaloga, izjavio je danas direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić.

„To što je Apostolova podržala platformu Prištine znači da je time podržala težnju Kosova za nazavisnošću, bez da je to sa bilo kim dogovoreno, bez da je to predstavljalo rezultat dijaloga i bez da je to nešto što uopšte može da bude razmatrano kao deo platforme“, rekao je Đurić novinarima u Beogradu.

(Tanjug)