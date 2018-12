Đurić: Jeremić ne može da izbriše šta je učinio na KiM

BEOGRAD – Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić saopštio je danas da lider Narodne stranke Vuk Jeremić „svako malo preti nekakvim izborima“, ali da ne može da izbriše sećanje na zlo koje je učinio prema kosovskim Srbima.

„Jeremić se kandiduje za naslednika baba Vange, mada ni tu nema neke izglede jer je do sada sve slagao i promašio. Jeremić svako malo preti nekakvim izborima, ali nikako da dođe taj dan kada će on nesumnjivo trijumfovati kao i na svim izborima do sada“, dodaje se u saopštenju.

Prema rečima Đurića, nema tog čuda ili katarskih para kojima će Jeremić izbrisati sećanje građana na sva zla koja je počinio sa svojim tadašnjim i sadašnjim saučesnicima „u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv Srbije“.

„A najveće zlo su Jeremić i njegovi partneri počinili upravo na Kosovu i Metohiji, i to prema srpskom narodu, jer postavili su granice između Srba i Srba, od Međunarodnog suda pravde tražili su i dobili potvrdu legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, odlučivanje o našoj južnoj pokrajini izmestili iz Ujedinjenih nacija u Brisel…“, piše u saopštenju.

Kako se dodaje, Jeremićeva briga za Kosovo i Metohiju je, to je svima jasno, lažna baš kao što je i čitava njegova karijera jedna velika prevara i laž.

Jeremić je danas, kako su preneli mediji, na osnivačkoj skupštini odbora NS u opštini Vračar, rekao da će naredna godina za Srbiju biti „presudna“ jer će, kako on tvrdi, predsednik Aleksandar Vučić, pored referenduma o novom Ustavu, raspisati i izbore da bi stekao pokriće za „ono što će potpisati u vezi sa Kosovom“.

(Tanjug)