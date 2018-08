Đurić: Očekuje nas teška i velika borba

BEOGRAD – Srbiju očekuje velika borba za ostvarivanje svojih interesa na Kosovu i Metohiji, kaže direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić i ukazuje da će ta borba biti „izuzetno teška i složena“.

„Sa jedne strane imate deo međunarodne zajednice koja smatra da Srbija ne treba ništa da dobije na KiM u teritorijalnom i političkom smislu, jer smatraju da je to pitanje zaokruženo već 2008. godine, kada su oni u našoj južnoj pokrajini priznali i dali nezavisnost“, rekao je Đurić za TV Prva.

On je dodao da i u Srbiji ima onih koji smatraju da naša zemlja ne treba ništa da dobije u teritorijalnom smislu na KiM, te da je sve je više onih koji napadajući ideju razgraničenja.

„Pojedinci u Srbiji zauzimaju isti stav kakav možete da čujete od Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja, koji iz dana u dan ponavljaju da razgraničenje i mogućnost da Srbija vrati sever KiM vodi novom ratu“, rekao je šef Kancelarije za KiM.

On kaže da su i pojedina sveštena lica „uzela sebi za pravo da se umešaju u politiku“ i dodaje da lično smatra da kao što niko nema monopol nad državom, niko nema monopol nad crkvom.

„Nijedan pojedinac ne može da kaže da predstavlja crkvu, a ponajmanje da je zloupotrebljava u političke svrhe i to na isti način i na istim linijama na kojima to čine ljudi koji smatraju da celo KiM treba da bude nezavisno“, istakao je on.

Upitan o čemu će predsednik Srbije govoriti na današnjoj konferenciji za novinare, Đurić je naveo da će Vučić u obraćanju domaćoj i međunarodnoj javnosti izneti „obrise“ onoga što će Srbija kao država raditi narednih meseci.

On je naglasio da Srbiju očekuje mnogo razgovora i borbi u narednom periodu, a najapsurdnijim u ovom trenutku ocenio je to što, kaže, nema izvinjenja od onih koji su tvrdili da postoji krvavi dogovor između srpskih vlasti i Alabanaca da se izvrši zločin nad srpskim narodom na KiM.

„Videli smo da je to bila još jedna u nizu laži koju su ponavljali i neki tzv. opozicioni lideri poput Jankovića, Đilasa, Jeremića, kao i pojedinci koji uzimaju za pravo da se predstavljaju kao predstavnici crkve. Umesto izvinjenja imamo nastavak svakodnevne kampanje laži i toga će biti sve više“, primetio je Đurić.

Kako je rekao, Srbiju očekuje teška borba na međunarodnom planu sa onima koji su za nezavisnost Kosova, ali i sa pojedincima u Srbiji koji, kaže, žele da naša država ne dobije ništa.

(Tanjug)