Đurić: Opozicija napada državu kada joj je najteže

BEOGRAD – Direktor kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je danas da opozicija pokušava da truje političku atmosferu svakodnevnim napadima na državu.

On je to za TV Pink rekao upitan da prokomentariše to što „lideri Saveza za Srbiju optužuju vlast za stvaranje atmosfere straha, posle jučerašsnjeg napada na Borka Stefanovića na tribini u Kruševcu, i pored brze reakcije policije i hapšenja odgovornih“.

„Neki bi stalno da okreću Srbe protiv Srba. Sramota me je kada gledam ponašanje vođa, kako kažu Saveza za Srbiju, a njihovi lideri pozivaju na silovanje premijerke i vešanje Ane Brnabić i Aleksandra Vučića. I to je svima u redu i na to nema nikakve reakcije, ni dela nevladinog sektora, ni onih koji u svakoj drugoj situciji prave kampanju“, rekao je Đurić, koji je i potpredsednik SNS.

On je rekao da njima ne valja ni to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio napad na Borka Stefanovića i što su uhapšeni odgovorni.

„Oni bi bili najsrećniji da nije bilo hapšenja odgovornih i da su mogli da nastave da vode svoju političku kampanju. Ne mislim da je reč o ozbiljnim ljudima i optužbama, ali je reč o latentnoj trovačkoj političkoj klimi koju pokušavjau da stvore i svakodnevnim napadima na državu“, rekao je Đurić.

Kako kaže, napadaju državu u trenutku kada vide da joj je teško, jer „ne znaju za solidarnost i ne intersuje ih zajednički interes i to rade bez ikakvog politkičkog i moralnog kredibiliteta“.

Važno je, dodaje, da je dobro, što ih je policija demantovala i uhapsila odgovorne za napad.

„Svakog dana pokušavaju da truju političku atmosferu i to građani prepoznaju. Zato to treba ignorisati i baviti se ozbiljnim stvarima. Imamo ozbiljne probleme i važno je da ostanemo sabrani i jedinstveni, da nas politikanti ne okrenu jedne protiv drugih, jer nije vreme za za takve stvari“, rekao je Đurić.

