Djurić: SAD želi da pokrene izlaznu strategiju za mandat UN na Kosovu

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić izjavio je danas da Sjedinjenje Američke Države imaju nameru da pokrenu izlaznu strategiju za mandat Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, što smatra inicijativom za odlazak misije UNMIK-a sa te teritorije.

Djurić je novinarima u Vladi Srbije pokazao dokument za koji tvrdi da je pismo američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Niki Hejli u ime Vlade SAD-a, o navodnom poketanju izlazne strategije Misije UN sa Kosova.

On je podsetio da je mandat misije UN na Kosovu i Metohiji bio je i vraćanje proteranih Srba i nealbanaca na Kosovo i Metohiju.

„Povlačenje UMNIK-a predstavljalo bi priznanje neuspeha i kapitulaciju u borbi za neke od ključnih ciljeva zbog kojih su uspostavljene UN, mirno rešavanje sporova, povratak raseljenih i podržavanje mira i stabilnosti“, objasnio je Djurić.

Kako je rekao usvajanje i pokretanje inicijative o izlaznosti UMNIK-a s Kosova je „istinski šamar mirovnim naporima i povratak politici prtisaka, jednostranih poteza i politici samovolje i diktata“.

„Takvu poltiku Srbija neće i ne može da prihvati. Srbija će se ovoj i ovakvoj politici suprostaviti. O ovome ćemo obaviti konsultacije i razgovarati sa našim prijateljima i partnerima, stalnim članicama Saveta bezbednosti u UN“, rekao je Djurić i dodao da će se Srbija suprostaviti pravnim i političkim argumentima.

On je podsetio da je više meseci ukinuto redovno izveštavanje UMNIK-a na sednicama Saveta bezbednosti, što je, kako je ocenio bila „jedna o retkih prilika gde je javnost mogla da se upozna sa stvarnom situacijom na Kosovu i Metohiji“.

„Šta je čvršći dokaz da ništa na Kosovu i Metohiji nije rešeno, od toga da to takozvano Kosovo za koje sad SAD pozivaju da se UMNIK povlači sa teritorije te naše južne pokrajne, jer ono nije članica UN. Pa valjda da je nešto rešeno i da je gospodja Hejli u pravu, valjda bi Kosovo bilo članica UN“, objasnio je Djurić i dodao da oni to nisu i nikada neće biti, jer to zavisi od odluke Beograda.

Djurić je kazao da se poltici Srbije prema Kosovu ništa nije i neće se protiviti, jer kako je ocenio, one „ohrabruju politiku dugih cevi i vraćanje politici i diktata, za koju znamo da je propala i da nije ništa rešila na Kosovu i Metohiji“.

„Mi ćemo se ovoj inicijativi suprostaviti i u UN, razgovaraćemo sa stalnim članicama Saveta bezbednosti, Rusijom i Kinom i ostalim članicama UN, pokušaćemo sve što možemo, i sa generalnim sekretarijatom, Guterešom, na svi nivoima ćemo se suprostaviti ovoj inicijativi“, rekao je Djurić.

(Beta)