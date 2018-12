Đurić: SNS želi pobedu na lokalnim izborima

BEOGRAD – Potpredsednik Glavnog odbora SNS Marko Đuić očekuje da će SNS na lokanim izborima 16. decembra u Lučanima, Kuli, Kladovu i Doljevcu svuda dobiti veliku podršku.

„SNS želi pobedu na lokanim izborima kako bi naše opštine izlečila od pustoši koju su za sobom ostavile štetočinske vlasti DS i njenih satelita. Ocekujem pobedu demoratije i da se građanima dozvoli da slobodno biraju svoje predstavnike“, rekao je Đurić za „Politiku“.

On kaže i da to znači da od opozicije ocekuje da se uzdrzi od proizvođenja veštačkih kriza i stvaranja napetosti i zle krvi među građanima, jer Srbiji u ovom trenutku to ne treba.

Opozicija demokratiju izvrgava ruglu i time što na izborima učestuje selektivno, zavisno od procene mogućih rezultata, navodi Đurić.

(Tanjug)