Đurić: Srbi na KiM mogu da imaju samo više nego danas

ZVEČAN – Ako do sporazuma ikada dođe, a mnogo su veće šanse da do njega dođe, Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da imaju samo više nego danas, rekao je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.

Đurić u intervjuu za tv Most ponovio i da Srbi na Kosovu i Metohiji ne treba da dozvole da ih bilo ko laže da će u bilo kom ishodu razgovora o budućnosti pokrajine biti manje Srbije i manje srpske pomoći za njih.

„Ono što imamo danas zadržaćemo, a borićemo se da dobijemo više. Ako do sporazuma ikada dođe, a mnogo su veće šanse da do njega ne dođe, Srbija takvim sporazumom može da ima samo više teritorije, institucionalne zaštite i prava za srpski narod na Kosovu i Metohiji, za crkvu, i naravno više finansijske podrške za opstanak“, rekao je Đurić.

On je upozorio da brojni politički centri pokušavaju na različite načine da uplaše Srbe na Kosovu i Metohiji i nateraju ih da u svoju budućnost ne gledaju kao na nešto što je izvesno i posebno se obratio Srbima koji žive južno od Ibra, jer se na njih vrši najveći pritisak.

Ukazao je da postoji jak front protiv predloga predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a da su u njemu zajedno i Nataša Kandić i neki predstavnici crkve, kao i različiti predstavnici opozicionih stranaka čije su stranke vodile Srbiju kada su se dešavali pogromi, a koji nisu reagovali na to.

„Nama je sada najviše potrebna sloga. A oni su se udružili u stavu da do razgraničenja i do dogovora ne dođe. To u prevodu znači da stvari ne ostanu ni onakve kako danas stoje na papiru, a Srbi dobro znaju da to što piše nije stvarno stanje, već se zalažu da Albanci dobiju sve na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Mi to ne prihvatamo i borićemo se protiv toga svim silama“, naglasio je Đurić.

(Tanjug)