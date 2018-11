Đurić: Srpski narod na KiM teroru iz Prištine rekao: „Dosta“

BEOGRAD – Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je da je srpski narod na KiM današnjim protestima „glasnije nego ikad“ ustao da zaštiti svoja osnovna ljudska prava i poručio je da je sada vreme da složno podržimo i pomognemo naš narod u južnoj pokrajini.

„Srpski predstavnici na KiM su, zajedno sa narodom, izašli i rekli ‘dosta’. Dosta terora iz Prištine, nećemo da ćutimo što hapse, što pokušavaju da ubijaju naše ljude, nećemo da ćutimo pred time što je Srbima na KiM u ekonomskom smislu namaknuta omča oko vrata time što je zabranjena svaka trgovina“, rekao je Đurić.

On je naglasio da su prištinski zvaničnici hteli 100 odsto državu, a da su dobili 100 odsto „gore stanje“, ocenivši da su ih Srbi na KiM „matirali, razgrađujući njihov sistem“.

„Hteli su Srbima 100 odsto omču oko vrata, a dobili su 100 odsto razgradnju svojih institucija“, rekao je Đurić večeras za Pink, podsetivši da su srpski gradonačelnici i sudije na KiM odlučili da „100 odsto“ obustave svoje aktivnosti i napuste takozvani prištinski sistem.

Povodom osuda koje su stigle iz EU i SAD zbog uvođenja taksi od 100 odsto na proizvode iz centralne Srbije, Đurić je rekao da su „saopštenja lepa, sve je to fantastično“, ali je ocenio da je izostala reakcija na vreme, „pre 10, 15 ili 20 dana kada im je Vučić slao jasne poruke, kada su im iz Srbije govorili kolika opasnost preti“.

„Najgora pamet u politici je naknada pamet. Nadam se da neće biti naknadne pameti kada bude još gore“, rekao je Đurić.

Direktor kancelarije za KIM je uveren da mnoge u Prištini i međunarodnoj zajednici „beskrajno nervira činjenica“ što je poligrafskim testiranjem dokazano da Milan Radoičić nije odgovoran za ubistvo Olivara Ivanovića, „koje su hteli da natovare na vrat srpskoj strani“.

„To je još jedan udarac nastojanjima da se Srbi na KiM slome i uklone oni koji bi pružali eventualni otpor“, ocenio je Đurić.

Govoreći o hapšenju i puštanju na slobodu sekretarice Olivera Ivanovića, Đurić je rekao da je to iživljavanje i teror nad Srbima.

„Ženu koja je samohrana majka maloletnog deteta, pokupili su sa radnog mesta, odveli i 48 sati ispitivali u Prištini. Oni su se nadali da time što su poslali armiju svojih ljudi, koje ne smatram policajcima, da uklone Radoičica, ne samo da bi sprečili ogranizaciju otpora na severu KiM, nego i da bi mogli da natovare to ubistvo na njega i sve ostale. Plan im se raspao“, ocenio je Đurić.

Naveo je i da iz „zbunjenih izjava“ zvaničnika u Prištini vidi da nisu očekivali da će Srbi na mudar i lukav način reaguju i da im ne daju povod za dalju agresiju intervenciju.

„Srbi su ih matirali, raspirujući, razgrađujući njihov sistem.I od danas nema više prištinskih opštinskih i drugih administracija koje funkcionišu na severu KiM. Hvalili su se 100 odsto država, 100 odsto ovo ono, a sad su 100 odsto napravili gore stanje i problem samima sebi“, rekao je Đurić.

Prema njegovim rečima, Priština je proteklih meseci „obrisala patos“ Briselskim sporazumom.

On je dodao da su Srbi na KIM ohrabrani time što su dobili jasnu i nedvosmislenu podršku Vučića i vlade, ali i što se oseća jedan talas solidarnosti i podrške.

„Pozivam sve u Srbiji da se pridruže tome, pozivam i studente i ljude iz svih segmenata društvenog života, i sportiste i javne ličnosti i obične građane…Sada je vreme da složno podržimo i pomognemo naš narod na KiM jer drugu borbu od ove nećemo imati. Drugu priliku da se izborimo da budemo svoji na svome, da to bude nešto što s pravom možemo da kažemo da je ostalo naše, nećemo imati“, poručio je Đurić.

Kada je reč o KFOR-u, Đurić kaže da oni svoj mandat nisu ispunili i sa pomažu Prištini da sprovodi barikade i blokade, jer „američke i druge jedinice KFOR-a su razmeštene na zelenoj liniji i sprečavaju konvoje sa robom da prolaze“.

To nije nešto što je u okviru njihovog mandata, to nije prijateljsko ponašanje prema Srbima na KiM, mi to dobro vidimo, i dobro ćemo voditi računa kakve će to posledice imati, rekso je Đurić.

(Tanjug)