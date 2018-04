Djurić: Srpskoj i prištinskoj strani nejednaki uslovi ispunjavanja obaveza iz Briselskog sporazuma

Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić izjavio je danas da se može primetiti da Evropska unija nije postavila srpskoj strani i prištinskoj strani jednake uslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza iz Briselskog sporazuma.

Djurić je za RTV komentarisao Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja EU i ocenio da se „vidi da kriterijumi nisu isti“.

Prema njegovim rečima, dobro je to što EU od Kosova traži da prestanu da vrše otpor početku rada Suda za ratne zločine i da pristupe stvaranju Zajednice srpskih opština (ZSO).

„Ne treba da zaboravimo da taj sud ne funkcioniše zato što mu oni iz medjunarodne zajednice, koji su trebali da produže mandat specijalnom tužiocu, to nisu uradili i da to čak nije ni odgovornost Prištine“, istakao je Djurić i dodao da je to „politička igra“.

Kako je rekao, Srbija nedvosmisleno izražava spremnost da se ratni zločinci procesuiraju, ali je ocenio da „deo medjunarodne zajednice to ne želi“.

Govoreći o tome da su Srbi na KiM ranije napustili kosovsku Vladu, Djurić je istakao da su oni time pokazali da „neće da budu marionete, ali i neku vrstu političkog dostojanstva“.

On je rekao da je tada obećano da ukoliko Priština ne preduzme korake da omogući da se počne sa formiranjem ZSO, onda će Srbi sami započeti proceduru u sladu sa Briselskim sporazumom, a u medjuvremenu je vlada u Prištini na „neki način dala političko zeleno upravljačkom timu da započne sa radom“.

„Upravljačkom timu za formiranje ZSO prethodnih pet godina nije omogućeno da radi… on sada radi na izradi Statuta ZSO, i biće u skladu sa Briselskim sporazumom“, istakao je Djurić.

Djurić je rekao da je razgovarao sa više ruskih zvaničnika o situaciji na Balkanu i KiM i o tome na koji način da se „koordinira aktivnost“.

„Nama Rusija pomaže puno u medjunarodnim organizacijama, oni rade tu kao za sebe, boreći se protiv članstva Kosova u tim organizacijama“, istakao je on.

Govoreći o mogućnosti pristupa Kosova organizaciji Ujedinjenih nacija, Djurić je kazao da je KiM sastavni deo Srbije i da ne može biti deo takve organizacije.

„Autonomnoj pokrajini KIM nije mesto u UN, niti je tako nešto moguće, ni pod kakvim uslovima“, istakao je Djurić.

On je kazao da je Enver Hodžaj prethodnih dana tvrdio da „ZSO može biti formirana tek posle prijema Kosova u UN, ali Djurić je istakao da „se to nikada neće desiti“.

Na pitanje da li su srpski predstavnici i kosovski zvaničnici imali direktne sastanke van Brisela, Djurić je rekao da mu to „nije poznato“.

(Beta)