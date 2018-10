Đurić: Stranka Vuka Jeremića je stranka mržnje

BEOGRAD. 19. oktobra (Tanjug) – Funkcioner SNS Marko Đurić saopštio je danas da je stranka Vuka Jeremića stranka mržnje, i zato su jezici kojima, kako kaze, govorimo različiti, a njegovo nerazumevanje za politiku Srpske napredne stranke tako duboko i suštinsko.

Đurić je u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima poručio da je Srpska napredna stranka kao monolitna politička organizacija proistekla iz želje građana da na čelo države dođu državno i nacionalno odgovorne snage, koje će povratiti sve one elemente državnosti i nacionalnog ponosa izgubljene tokom kriminalne, antisrpske i kapitulantske vladavine stranaka nekadašnjeg DOS-a.

„Kada Vuk Jeremić govori o nepostojećoj ideologiji Srpske napredne stranke, on polazi od sebe i svog oportunističkog poimanja politike – on naime ne može da shvati da je Srbija i njena dobrit naša centralna ideologija, jer on nikakvu ideologiju osim karijerizma nije imao niti je i danas ima“, naveo je Đurić.

Jeremić i njegovi politički istomišljenici i saučesnici u obaranju Srbije na kolena, kaže Đurić, zdušno su kod građana stvarali gubitnički mentalitet, jer to je bio najbol?i način da njihove krađe i trgovine nacionalnim interesima prođu bez ikakvog otpora.

„Srpska napredna stranka, međutim, od građana Srbije stvara naciju pobednika, i to je ono što Jeremići i njegovim prijateljima u opoziciji očito smeta“, naveo je.

Đurić je poručio i da je Srpska napredna stranka sve ono što oni nisu i razumljivo je što je, kaže, njihova mržnja prema našoj stranci i predsedniku Aleksandru Vučiću tako iskonska, a građani upravo zato na pravi način sagledavaju i shvataju anatomiju te mržnje.

(Tanjug)